Москва, 6 сентября, 2019, 18:17 — ИА Регнум. Председатель Центральной избирательной комиссии Элла Памфилова не будет просить себе государственной охраны после инцидента, связанного с нападением на нее в её доме. Соответствующее заявление она сделала журналистам сегодня, 6 сентября.

Дарья Антонова ИА REGNUM Элла Памфилова

Напомним, что, по данным полиции, неизвестный минувшей ночью проник в дом Эллы Памфилдовой и несколько раз ударил её электрошокером.

Сама Памфилова утверждает, что отбивалась от нападавшего стулом и громкими криками. Под натиском главы ЦИК злоумышленник ретировался.

Журналисты спросили Памфилову, будет ли она просить себе охрану после данного инцидента.

«Я не вижу смысла, у меня никогда не было (охраны — ИА REGNUM)», — сказала Памфилова.