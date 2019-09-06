Москва, 6 сентября, 2019, 15:21 — ИА Регнум. Материалы уголовного дела о разбойном нападении на дом председателя Центральной избирательной комиссии РФ Эллы Памфиловой будут переданы для дальнейшего расследования в центральный аппарат СК России. Такую задачу перед надзорным ведомством поставил Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин.

Sledcom.ru Следственный Комитет Российской Федерации

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«Учитывая резонанс, занимаемую потерпевшей должность и сферу её профессиональной деятельности, дальнейшим установлением всех обстоятельств совершенного преступления по поручению главы СК России займутся следователи Главного следственного управления», — уточнила официальный представитель СКР Светлана Петренко.

Как сообщало ИА REGNUM, разбойное нападение на дом главы Центральной избирательной комиссии Эллы Памфиловой в городском округе Истра Московской области было совершено в ночь на 6 сентября. Злоумышленник в маске через окно проник на террасу дома, неоднократно ударил хозяйку электрошокером, после чего скрылся. Следственные органы возбудили уголовное дело о разбое по ч. 3 ст. 162 УК РФ. Ведётся розыск преступника.

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Добавим, что сама Элла Памфилова после нападения чувствует себя нормально. Сегодня, 6 сентября, она приняла участие в международной конференции в Москве.