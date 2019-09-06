Москва, 6 сентября, 2019, 23:07 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин позвонил главе Центральной избирательной комиссии Элле Памфиловой, чтобы выразить ей поддержку после нападения на её дом неизвестного злоумышленника, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Kremlin.ru Встреча Владимира Путина с Председателем Центральной избирательной комиссии Эллой Памфиловой. 3 апреля 2018 года, Москва

По его словам, Владимиру Путину было доложено об инциденте, когда он прибыл в Благовещенск на совещание по развитию космодрома Восточный, и по окончании этого совещания президент «позвонил Элле Памфиловой и высказал слова поддержки».

Как отметил пресс-секретарь, глава государства также «выразил надежду, что правоохранительные органы в возможно короткие сроки задержат преступника».

Напомним, по данным следствия, в ночь на 6 сентября неизвестный в маске проник в дом Эллы Памфиловой в подмосковной Истре и неоднократно ударил хозяйку электрошокером, после чего скрылся. По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Разбой, совершённый с незаконным проникновением в жилище».