Москва, 6 сентября, 2019, 14:44 — ИА Регнум. Лидер «Справедливой России» депутат Госдумы Сергей Миронов настаивает на обеспечении главе ЦИК РФ Элле Памфиловой государственной охраны, передает корреспондент ИА REGNUM 6 сентября.

Duma.gov.ru Сергей Миронов

«Считаю, что ей и другим членам Центризбиркома должна быть немедленно обеспечена государственная охрана. Недопустимо, чтобы криминалитет или политические провокаторы могли преступным методами вмешиваться в важнейшие общественно-политические процессы, от хода которых зависит ситуация в стране», — заявил Миронов журналистам.

Парламентарий «шокирован сообщением о разбойном нападении на Эллу Памфилову».

«Крайне тревожит то, что это происшествие случилось в канун Единого дня голосования. Что это — случайное совпадение или особо циничная предвыборная провокация, имеющая целью вывести из строя председателя ЦИК?» — задает он вопросы.

Миронов ожидает, что преступление будет расследовано в кратчайшие сроки и общество получит исчерпывающую информации о мотивах злоумышленника, проникшего в дом Памфиловой.