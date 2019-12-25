Беспорядки в Тбилиси после 20 июня 2019 года
В Грузии создадут список политзаключённых и жестоких прокуроров
Данные о политических репрессиях в Грузии начнёт собирать созданная 25 декабря Межпартийная комиссия по изучению фактов политического преследования. Об этом сообщает Первый канал Грузинского телевидения. По данным журналистов, оппозиционные партии для создания комиссии собрались в офисе...
25 декабря 2019
Грузия готова к возобновлению авиасообщения с Россией — Абашидзе
Власти Грузии готовы к возобновлению авиасообщения с Россией. В этом направлении не существует никаких технических проблем. Об этом 27 ноября сообщил в беседе с ТАСС спецпредставитель премьер-министра Грузии по вопросам урегулирования отношений с Российской Федерацией Зураб Абашидзе. Абашидзе...
27 ноября 2019
Россия может снять запрет на авиасообщение с Грузией в 2020 году
Авиасообщение с Грузией может быть восстановлено в первой половине 2020 года, передают 27 ноября «Известия» со ссылкой на информированный источник в правительстве России. «Надо дождаться завершения внутриполитического кризиса в Грузии», — цитирует издание собеседника. По его словам, Москва...
27 ноября 2019
Зимой число авиарейсов из Грузии снизится на 9% из-за запрета полетов в РФ
Из международных аэропортов Грузии в зимний сезон 2019−2020 годов еженедельно в среднем будут осуществляться 340 регулярных авиарейсов. Это на 9,3% меньше, чем в зимний сезон 2018−2019 годов. Об этом 20 ноября сообщает Агентство гражданской авиации Грузии. Авиарейсы будут выполнять две грузинские...
20 ноября 2019
Гаврилов: в июне в Грузии попытались совершить антироссийский госпереворот
Президент Межпарламентской ассамблеи православия (МАП), глава комитета Госдумы по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений Сергей Гаврилов назвал инцидент в Грузии в июне этого года попыткой госпереворота с антиправославными и антироссийскими целями. Об этом...
15 ноября 2019
Тбилисский суд не признал новых лиц потерпевшими 20 июня
Никого из шестнадцати лиц Тбилисский городской суд не признал потерпевшим по делу об акции протеста, прошедшей в центре Тбилиси 20 июня. Об этом 28 октября сообщает «ИнтерпрессНьюс». Решение было принято судьей Тбилисского городского суда Нино Чахнашвили. Ранее ассоциация молодых юристов Грузии...
29 октября 2019
До восстановления авиасообщения между Грузией и Россией один шаг — мнение
Лидер «Демократического движения» Нино Бурджанадзе считает, что до восстановления авиасообщения с Россией Грузии остается сделать всего один шаг — а именно адекватно оценить то, что случилось 20 июня. Об этом она заявила в интервью интернет-телевидению «Палитра ТВ», беседуя с ведущей передачи на...
18 октября 2019
Georgian Airways намерены потребовать $25 млн компенсаций от Минтранса РФ
Авиакомпания «Georgian Airways» планируют потребовать в Европейском суде $25 млн от министерства транспорта России. По словам генерального директора компании Романа Бокерии, иск связан с необоснованным приостановлением полетов. Об этом 8 октября сообщает Первый канал Грузинского телевидения...
8 октября 2019
Глава МИД Грузии: страна готова к возобновлению авиасообщения с Россией
Грузия готова к возобновлению авиасообщения с Россией. Об этом 4 октября заявил министр иностранных дел Грузии Давид Залкалиани. Залкалиани отметил, что всячески приветствует возможность возобновления полетов и желает, чтобы такое решение было принято «как можно скорее». «Отношения между людьми...
4 октября 2019
Абхазия сняла ограничение на пересечение госграницы с Грузией
2 октября отменяется временное ограничение на пересечение государственной границы Абхазии с Грузией. Об этом сообщает пресс-служба Службы государственной безопасности Абхазии. Как сообщало ранее ИА REGNUM, 27 июня после антироссийских протестов в Тбилиси власти Абхазии приняли решение о введении...
2 октября 2019
О чём молчит Москва и заявляет Грузия: Радио REGNUM
Эпичная битва олигархов в Грузии; Почему РФ и КНР не соперники; Москва против Минздрава. Следующий выпуск новостей на Радио REGNUM в 14:00 мск. Слушайте этот выпуск на сайте regnum.podster.fm/1718
30 сентября 2019
Идёт бычок, качается. Не надоело ли Грузии эпичная битва олигархов?
Сторонники бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили прекратили акции возле здания грузинского парламента, предупредив, что непременно добьются своей цели — устранения в 2020 году олигарха Бидзины Иванишвили с вершин власти в стране. Почему в данном случае победа любой из сторон не принесет...
28 сентября 2019
Акции у парламента Грузии закончились. Просвета не видно...
Акции протеста, которые, начиная с 20 июня, проводили на проспекте Руставели в Тбилиси представители так называемого гражданского общества, в действительности же — натренированные соратниками экс-президента Саакашвили молодые активисты его же партии и многочисленных ответвлений, 20 сентября...
21 сентября 2019
Экс-министр обороны Грузии Ираклий Окруашвили арестован
Тбилисский городской суд отправил под арест бывшего министра обороны Грузии, лидера партии «Победившая Грузия» Ираклия Окруашвили, которого обвиняют в организации, руководстве и участии в насильственных действиях во время массовых беспорядков в грузинской столице 20−21 июня. Напомним, что массовые...
28 июля 2019
Экс-министр обороны Грузии Окруашвили взят под стражу
В Грузии взят под стражу бывший министр обороны страны Ираклий Окруашвили по делу о митингах 20−21 июня. Такое решение принял в субботу, 27 апреля, Тбилисский городской суд. Об этом сообщает Грузия online. «Суд избрал заключение в качестве меры пресечения для лидера партии «Победившая Грузия» И...
27 июля 2019
Партия «Победившая Грузия»: «Иванишвили перешел к репрессиям»
«Иванишвили впал в агонию и, не в силах справиться с проблемами и оппонентами, перешел к политическим репрессиям». Так расценили арест бывшего министра обороны, ныне — учредителя и лидера партии «Победившая Грузия» Ираклия Окруашвили его соратники по партии. Один из членов партии Котэ Кемулария на...
26 июля 2019
В Грузии арестовали Ираклия Окруашвили по делу о штурме парламента
Бывший министр обороны Грузии, ныне лидер партии «Победившая Грузия» Ираклий Окруашвили задержан по обвинению в организации группового насилия, руководстве им и участии в нем. Об этом сообщает МВД Грузии. Как заявляют в министерстве, речь идет о событиях 20−21 июня в Тбилиси, во время которых...
26 июля 2019
Экс-глава минобороны Грузии задержан по делу о беспорядках в Тбилиси
В Грузии в рамках расследования дела о митингах в Тбилиси задержан бывший министр обороны страны, лидер партии «Победившая Грузия» Ираклий Окруашвили. По данным грузинского «Первого канала», его обвиняют по статье об организации насилия, руководстве им или участии в нём. Читайте также: В Тбилиси...
26 июля 2019
Куда дрейфует Грузия?
Министр иностранных дел России Сергей Лавров в интервью телеканалу RT заявил, что страны Запада пытаются «оторвать» Грузию от России. По его словам, Москва «никогда не стремилась к ухудшению отношений с Грузией. Лавров напомнил, что в свое время бывший грузинский президент Михаил Саакашвили...
26 июля 2019
Иванишвили останавливает «армянский сценарий» в Грузии
Лидер правящей партии «Грузинская мечта» Бидзина Иванишвили дал интервью Первому каналу Общественного телевидения Грузии. Ранее он комментировал прессе события 20−21 июня в Тбилиси. Заявлял тогда о готовности правящей команды провести выборы в 2020 году по пропорциональной системе. Ход уникальный...
20 июля 2019