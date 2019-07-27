Экс-министр обороны Грузии Окруашвили взят под стражу
Тбилиси, 27 июля, 2019, 23:20 — ИА Регнум. В Грузии взят под стражу бывший министр обороны страны Ираклий Окруашвили по делу о митингах 20−21 июня. Такое решение принял в субботу, 27 апреля, Тбилисский городской суд. Об этом сообщает Грузия online.
«Суд избрал заключение в качестве меры пресечения для лидера партии «Победившая Грузия» И. Окруашвили», — говорится в сообщении.
Отмечается, что заседание суда было закрытым.
Как передавало ИА REGNUM, ранее в Грузии по обвинению в организации группового насилия, руководстве им и участии в нем был задержан бывший министр обороны страны Ираклий Окруашвили. Известно, что речь идет о событиях 20−21 июня в Тбилиси, во время которых неизвестные пытались захватить здание парламента.
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