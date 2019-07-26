



Иван Шилов ИА REGNUM Грузия

Министр иностранных дел России Сергей Лавров в интервью телеканалу RT заявил, что страны Запада пытаются «оторвать» Грузию от России. По его словам, Москва «никогда не стремилась к ухудшению отношений с Грузией. Лавров напомнил, что в свое время бывший грузинский президент Михаил Саакашвили разорвал дипломатические отношения с Россией, но со временем «экономика взяла свое». Сейчас торговые связи возобновились, и это вряд ли причиняет кому-то «неудобство».

Действительно, в последнее время наблюдалась заметная активизация в развитии торгово-экономических связей между двумя странами, резко возрос поток российских туристов в Грузию, в Москве стали поговаривать о восстановлении дипломатических отношений с Тбилиси. А что сейчас? Надо полагать, интервью Лаврова было приурочено к тому, что прошел месяц с того дня, когда грузинскую столицу стали сотрясать антироссийские акции протеста, которые изменили ситуацию. Президент России Владимир Путин подписал указ о временном запрете российским авиакомпаниям летать в Грузию, но при этом Москва не стала вводить экономические санкции. Спустя несколько дней после начала протестов, которые начались в Тбилиси 20 июня, Лавров выступил с заявлением, в котором определил «политическую диагностику» происходивших событий. «Грузия — это пример последствий геополитической инженерии Запада, — говорил Лавров. — Пример последствий геополитической инженерии, которой наши западные коллеги занимаются, это Грузия, где западные кураторы готовы закрывать глаза на бесчинства ультранационалистов, на русофобию, лишь бы порвать все связи народа Грузии с нашей страной, переписать нашу общую историю».

Правда, переписывание «общей истории» на постсоветском пространстве характерно не только для Грузии, да и последствия этого процесса для каждой страны разные. Политики на волне националистического угара совершили и совершают ошибки стратегического уровня, которые подвели многие бывшие советские республики к опасному расколу по цивилизационным линиям. Что касается Грузии, то генеральный секретарь Всемирного конгресса народов Грузии и президент Фонда единения русского и грузинского народов Владимир Хомерики считает, что после потери Абхазии и Южной Осетии «грузинская нация начала терять свою ментальность». И это сразу почувствовали представители грузинского мыслящего класса, пытавшиеся вычленять и описывать ментальную основу, которая двигала и движет национальными политиками. Судите сами. Христианство в Грузии появилось в I веке. Это страна, где апостол Симон Канонит встретил свою смерть. На месте его убийства возведена церковь Святого Симона, она расположена в Новом Афоне — а это Абхазия. Сюда же был сослан Иоанн Златоуст, который похоронен близ Сухума — и это тоже Абхазия. Как ни крути, но утеря таких святынь является сильным ударом по христианской самоидентификации грузин.

(сс) SKas В гроте Симона Кананита. Новый Афон, Абхазия

В исторической ловушке Грузия оказывается не первый раз. Сейчас некоторые грузинские публицисты обвиняют Россию и русских в том, что «социализм во всех его вариациях является их специфическим продуктом, который лепил исключительно свою, чуждую грузинам, новую историческую и политическую ментальность». По словам одного грузинского «интеллектуала», «русские социалисты проповедовали ментальную лень, декларируя всеобщее братство и низводя всё этнически-национальное до некой экзотической забавности». Но тут необходимо ввести коррекцию. К 1917 году Грузия больше ста лет находилась в составе Российской империи, грузины являлись составной частью элиты и контрэлит империи. Причем наиболее заметной частью были именно грузинские социалисты, которые считали, что «будущее Грузии в реализации модернистского проекта всеобщего равенства и счастья». Лидировали грузины в партии меньшевиков. Сейчас грузинские историки пишут, что «после октября 1917 года Грузии, куда вернулись из России многие ее политики, удалось проскочить первый, наиболее тяжелый этап большого социального эксперимента, затеянного большевиками». Но что они создали?

Вот что писал в своих донесениях военный атташе РСФСР в Грузинской демократической республике, бывший сотрудник императорского Генерального штаба генерал-майор Павел Павлович Сытин. Он фиксировал зашкаливающий уровень грузинского национализма, обозначал «мерой, ослабляющей грузинский шовинизм и территориально, и материально, отделение Абхазии и Мингрелии». «Я избегал, опасаясь обвинений в империализме, выдвигать русскую точку зрения на Закавказскую проблему, — писал Сытин в одном из своих донесений. — Между тем, великий народ, давший по собственной воле подвластным ему народам право на самоопределение, не может допустить, чтобы Закавказье стало ареной националистических страстей и иностранных интриг, направленных против России. Не может Россия допустить, чтобы Закавказье обратилось во вторые Балканы. И так как прошлое трехлетие доказало, что современная и полная независимость Закавказья означает его зависимость от других держав, Россия должна озаботиться восстановлением в новых формах своего законного влияния в Закавказье».

(сс) farhad Мемориальная табличка: «26 мая 1918 года в этом зале Национальный совет Грузии принял декларацию о независимости, тем самым восстановив грузинскую государственность»

Хорошо известно, чем все это завершилось для региона в начале 20-х годов прошлого века. И вновь какой-то абсурд: за время существования СССР в Грузии, которая имела больше льгот и преференций, чем другие республики и народы, выросло множество интеллектуалов, поэтов, писателей, ученых, многие из которых оказались в лагере националистов. И сегодня Грузия продолжает оставаться в фазе некоего эксперимента с неясными для нее политическими перспективами, живет в ожидании момента, когда решится многое в ее судьбе — возможность интеграции в ЕС, вступления в НАТО. Или чего-то иного? После событий 20 июня появилось немало политических оценок ситуации, наряду с гаданиями конспирологического характера. Некоторые эксперты утверждают, что «в Грузии идет политическая гражданская война» и многие события продолжают оставаться пока за кадром. Органы прокуратуры, обвиняющие определенные силы в попытке совершить государственный переворот, проводят «выборочные» аресты. Появляются новые политические движения и партии, которые намерены принять участие в выборах в парламент Грузии осенью 2020 года по новым правилам.

Но до этого дня еще далеко, и поэтому появляется ощущение преждевременного политического старта. В этой связи норвежское издание Resett пишет, что «многие не сомневаются в предстоящей в Грузии революции, но не знают, какого «цвета» она будет». Грузия как раз та самая страна, где мало созидается и многое разрушается. Она, как пишет одно европейское издание, продолжает балансировать «между ЕС, Россией и исламским миром, но с большими шансами стать все же частью Ближнего Востока или даже исламского мира». Трезвые грузинские политики это понимают. А «нетрезвые»?