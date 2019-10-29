Тбилиси, 29 октября, 2019, 12:07 — ИА Регнум. Никого из шестнадцати лиц Тбилисский городской суд не признал потерпевшим по делу об акции протеста, прошедшей в центре Тбилиси 20 июня. Об этом 28 октября сообщает «ИнтерпрессНьюс».

George Melashvili Антироссийские протесты в Грузии

Решение было принято судьей Тбилисского городского суда Нино Чахнашвили. Ранее ассоциация молодых юристов Грузии подала жалобу с просьбой признать потерпевшими 16 человек, из которых 8 являются журналистами, и еще 8 — гражданскими лицами. Прокуратура же отказалась признавать их потерпевшими.

По делу о событиях 20 июня прокуратура признала потерпевшими 67 полицейских и 4 участника акции.