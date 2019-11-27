Тбилиси, 27 ноября, 2019, 10:27 — ИА Регнум. Власти Грузии готовы к возобновлению авиасообщения с Россией. В этом направлении не существует никаких технических проблем. Об этом 27 ноября сообщил в беседе с ТАСС спецпредставитель премьер-министра Грузии по вопросам урегулирования отношений с Российской Федерацией Зураб Абашидзе.

Newsgeorgia.ge Зураб Абашидзе

Абашидзе заметил, что решение о прекращении полетов было принято российской стороной в одностороннем порядке. И Москва может также в одностороннем порядке отметить запрет на авиасообщение с Грузией. Спецпредставитель заметил, что Тбилиси поддержал бы такую инициативу.

Как сообщало ИА REGNUM, отношения между Россией и Грузией обострились в июне 2019 года после того, как в Тбилиси радикалы атаковали российскую делегацию, прибывшую на Межпарламентскую ассамблею православия. В столице Грузии начались беспорядки. На фоне антироссийских митингов и высказываний президент РоссииВладимир Путин подписал указ, согласно которому с 8 июля Россия прекратила авиационное сообщение с Грузией. Председатель Европейского совета Дональд Туск расценил введённый Россией запрет на прямые авиаперелёты с Грузией как неоправданное решение.

Согласно данным Национальной администрации туризма Грузии, в октябре эту страну посетили 79,4 тыс. туристов из России, что на 26% меньше, чем годом ранее. Общее число международных поездок из России в Грузию сократилось в октябре на 15% и составило 118,2 тыс. человек.