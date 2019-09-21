Акции протеста, которые, начиная с 20 июня, проводили на проспекте Руставели в Тбилиси представители так называемого гражданского общества, в действительности же — натренированные соратниками экс-президента Саакашвили молодые активисты его же партии и многочисленных ответвлений, 20 сентября закончились масштабной, как считают организаторы, и последней акцией. А дальше, как также заявили ведущие этой акции, начинается осуществление грандиозного, по их же определению, плана, который должен будет увенчаться в 2020 году отстранением от власти в Грузии олигарха Иванишвили.

Иван Шилов ИА REGNUM Грузия

Более того, ведущие этой акции утверждали, что они практически уже победили Иванишвили, потому что, по их утверждению, сумели объединить на проспекте Руставели людей разных взглядов, платформ и ценностей вокруг одной главной идеи — отправления олигарха в политическое небытие.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Саакашвили

Стороннему зрителю и слушателю, который наблюдал эти выступления с экранов телевизоров, могло показаться, что это действительно решающий протест и решающий этап борьбы, но те, кто видел акцию воочию, понимали, что одной главной целью охвачены лишь те несколько лидеров либо их воспитанников, которые выступали на акции. Остальным собранным (а не собравшимся) там людям было абсолютно все равно, о чем говорят ораторы. Одни усиленно свистели в выданные им свистки (традицию свиста внедрили в свое время экс-президент Саакашвили и воспитанные фондом Сороса неправительственные организации), другие жевали, третьи, повернувшись к трибуне спиной, беседовали между собой на посторонние темы, четвертые зевали и ждали момента, чтобы уйти… Но уходить не хотели, зная, что обещанные деньги получат по окончании акции… Там были действительно совершенно разные люди, у которых с организаторами этой акции ничего, кроме определенной материальной заинтересованности не было. И было их вовсе не так много, как пытались представить это проводящие интересы Саакашвили в Грузии телеканалы (а их, надо отметить, немало, и они получают, судя по настрою журналистского коллектива этих телеканалов, неплохое финансирование). На проспекте у здания парламента было больше журналистов и полицейских, а также любопытных туристов и рядовых прохожих, чем действительных участников акции. Но видимость многочисленности была создана. А ораторов реальность вовсе не смущала, и они упорно продолжали говорить, что здесь, в Тбилиси, для выражения протеста собралась вся страна.

(сс) Michał Koziczyński Бидзина Иванишвили

Акция продолжалась недолго и закончилась до 11 часов вечера, потому что в это время в Тбилиси закрывается метро. До июля будущего года Тбилисский метрополитен будет работать по сокращенному графику, который власти объясняют необходимостью проведения реабилитационных работ.

Кто были ораторы? Кроме пары ведущих эту акцию молодых активистов, на акции в основном выступали нынешние либо бывшие соратники Михаила Саакашвили, члены «Национального движения» и «Европейской Грузии». Их протест поддержал и бывший соратник «Грузинской мечты» и бывший спикер парламента Давид Усупашвили, который после 2016 года, когда истек срок его спикерских полномочий, постепенно перешел в оппозицию к Иванишвили. Да, и бизнесмен Мамука Хазарадзе, который всегда считался конформистом и удачно ладил со всеми властями, но с властью Иванишвили у него что-то не «заладилось», что-то где-то не удовлетворил, «кому-то» что-то «недодал» и оказался под судом и следствием. А посему всегда далекий от политики и заслуживший от народа прозвище «ростовщика» за множество поглощенных в результате многочисленных ипотечных договоров квартир и домов граждан Хазарадзе вдруг решил заняться активной политикой. Насколько это ему удастся, покажет время. Хотя грузинские политологи в успехе его политической карьеры сомневаются.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Сорос

О чем говорили? О том, что пора покончить с властью олигарха, о предстоящих выборах 2020 года, на которых собираются претворить в жизнь эту главную идею, о ставленниках Иванишвили, в том числе о нынешнем премьере Георгии Гахария, отставки которого с поста главы МВД начиная с 20 июня усиленно требовали организаторы и участники акций у здания парламента. Гахария действительно отправили в отставку с этого поста, повысив до должности премьер-министра, что вызвало особое возмущение у оппонентов Иванишвили, и ораторы на акции этого возмущения не скрывали.

И ещё откликались на акцию у посольства США, которую на прошлой неделе провел «Альянс патриотов». Лидеры и сторонники альянса таким образом отозвались прежде всего на то неуважительное отношение, которое гражданин США Дэвид Крамер проявил к лидеру «патриотов» Ирме Инашвили, попытавшись не пропустить её, вице-спикера парламента Грузии, на конференцию, которую проводил в Грузии Институт Маккейна. Акция «патриотов» была действительно многочисленной, во всяком случае, для данной партии, которая была основана не так давно и имеет лишь 4-летний опыт политической деятельности. «Альянс патриотов» за последний год доказал, что у него немало сторонников, которые регулярно собираются на периодически созываемые лидерами альянса акции — в Тбилиси, Батуми и других городах. И собирающимся на эти акции людям, в общем-то близки выдвигаемые «патриотами» лозунги — нет засилью США, нет — НАТО в Грузии, да — улучшению отношений с Россией. Потому что проводимая за последние годы политика прозападной ориентации и отдаления от России принесла блага и достаток лишь узкой группе находящихся у власти лиц. Основное население же многое потеряло. В том числе потеряли рядовые граждане, получающие доход либо от туризма, либо от реализации сельскохозяйственной продукции.

კალისტრატე Георгий Гахария

За такую ориентацию «патриоты» удостоились от организаторов и ведущих акции у здания парламента множества нелицеприятных эпитетов и определений, в том числе были однозначно наречены «предателями интересов Грузии». А для большей убедительности своего протеста против политики «патриотов» молодые соратники экс-президента Саакашвили под конец акции подняли на трибуне у здания парламента флаги НАТО, США и Евросоюза и подчеркнули, что будущее Грузии — это членство в альянсе и так называемая 5-я статья устава НАТО.

«Мы отличаемся от них («патриотов») тем, что нас много, мы представляем людей самых разных взглядов, мы за разнообразие, многоцветность, демократию», — провозглашал один из ораторов, обращаясь к свистящей и зевающей толпе, в которой мало кого интересовало содержание выступлений.

Кульминационным моментом акции у здания парламента стал манифест, который организаторы зачитали собравшимся. В этом документе говорилось, что «они» (авторы манифеста и их сторонники) не простят Иванишвили всего, что он содеял. А именно единоличного олигархического правления, повышения Гахария, принесения интересов страны «в жертву интересам России». И сообщили, что включили секундомер, который закончит отсчет правления Иванишвили в день парламентских выборов 2020 года.

«Для нас неприемлемо единоличное, олигархическое, неформальное правление. Бидзина Иванишвили купил и захватил в свои руки все слои власти. Он контролирует законодательную, исполнительную, судебную власть, для фальсификации реальности использует пропагандистские СМИ и преследование свободы слова. Сегодня, 20 июня 2019 года мы включили секундомер, который завершит обратный отсчет времени на парламентских пропорциональных выборах 2020 года», — зачитал строки из манифеста один из ораторов митинга.

Распуская людей по домам, ведущие и организаторы акции сообщили, что «борьбу на этом не прекращают», но продолжат ее уже иными путями. А о дальнейших планах обещали информировать своих сторонников через страницу в соцсети Facebook, которая называется «Стыдно», так, как на протяжении почти 3 месяцев назывались проходившие у здания парламента акции.

joepyrek Гора Мтацминда

Так закончился фактически «высосанный из пальца» и выдуманный, вероятно, приютившимся за границей экс-президентом Саакашвили, 93-дневный протест. Впрочем, многочисленным и достаточно опасным для нынешней власти этот протест был лишь в первый день, когда разгоряченная и подстрекаемая лидерами оппозиции толпа молодых натренированных мужчин пыталась штурмом захватить здание парламента. С каждым днем этот «инсценированный» протест постепенно угасал, периодически выплескиваясь на улицы Тбилиси в виде шествий по проспекту Руставели до площади Свободы и даже до резиденции Иванишвили на горе Мтацминда. На эти акции специально привозили людей из регионов, а подвозившие их автобусы и маршрутки смирно стояли где-то на автостоянках на улице Бараташвили и ожидали окончания шествий, чтобы развезти народ по городам и селам.

Последние два месяца эти ежедневные митинги у здания парламента на фоне плакатов «Стыдно» и «Гахария, уходи» вызывали лишь смех у прохожих и чувство жалости у сердобольных. На трибуне у микрофона обычно стояли 1−2 оратора, а на ведущих к парламенту ступеньках сидели и на тротуаре стояли один-два десятка сторонников. А порой и десятка не набиралось.

Фактически, можно сказать, тактика, избранная Иванишвили (а в том, что политику нынешней власти в Грузии определяет именно он, никто в стране не сомневается, даже его ярые соратники) оправдала себя. На пике «народного протеста» олигарх и лидер правящей партии сделал заявление, которым пошел на определенные уступки оппозиции, — объявил о решении провести парламентские выборы 2020 года по пропорциональной системе и с естественным, так называемым «нулевым» барьером. Вместо увольнения министра внутренних дел Георгия Гахария с занимаемой должности возвел его в ранг премьера и тем самым обеспечил своей власти уверенное правление до предстоящих выборов и, как утверждает оппозиция, дальнейшую фальсификацию выборов в пользу собственной партии и ее сателлитов. Акции у здания парламента далее не разгонял, свободу слова и выражения мнения не нарушал, но протест угасал и сошел на нет. До той степени, что организаторы протеста были вынуждены принять решение о его прекращении.

George Melashvili Протесты в Грузии 2019

Значит ли это, что авторитет Иванишвили и его правительства в народе растет? Вовсе нет. Жить в Грузии с каждым днем становится все тяжелее. Особенно экономически, потому что грузинский лари ежедневно бьет всё новые рекорды обесценивания по отношению ко всем без исключения иностранным валютам. Покупательная способность лари резко падает, карманы населения пустеют, зарплаты и пенсии не растут, пакеты госуслуг становятся скуднее, особенно в медицине, которая давно уже вышла из рамок программы всеобщего здравоохранения и оставила лишь небольшие льготы для самых малообеспеченных.

На этом тяжелом фоне недовольство основной массы населения Грузии растет, но найти себе опору в какой-либо из существующих политических партий пока не может, потому что все они в определенной мере себя уже дискредитировали. Разве что «Альянс патриотов», способный собрать на свои акции протеста несколько тысяч человек. Но этого количества для убедительной победы на выборах и прихода к власти вовсе не достаточно. И особой надежды у населения Грузии на то, что данная конкретная партия, победив на выборах, обеспечит ему безбедную жизнь, нет. Горький опыт грузинской истории свидетельствует: каждая политическая сила до выборов обещает народу процветание, а после победы на выборах все обещания начисто забывает и целиком переключается на накопление собственного капитала и улучшение собственного положения.

Duma.gov.ru Сергей Гаврилов

До парламентских выборов 2020 года в Грузии остаётся почти год. Протест, формальным поводом для которого стало восседание российского депутата Сергея Гаврилова в кресле председателя парламента Грузии, угас. Просвета пока не видно…