Дело журналиста Голунова
В Ингушетии увеличилось до восьми число случаев заражения «Омикроном»
В Ингушетии, которая стала первым субъектом на Северном Кавказе, где был выявлен новый штамм коронавируса «Омикрон», выросло число случаев заражения им. Подтверждены тесты у восьмерых жителей региона. Об этом 18 января сообщил глава республики Махмуд-Али Калиматов. Следите за развитием событий в...
19 января 2022
В Новосибирской области из-за коронавируса госпитализировали 42 ребёнка
В инфекционные стационары Новосибирской области с диагнозом COVID-19 и с подозрением на него госпитализированы 2246 пациентов, в том числе 42 ребёнка. Об этом сегодня, 9 октября, сообщил оперативный штаб региона. Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России: инфекция становится...
9 октября 2021
В Кузбассе за сутки скончались пять пациентов с коронавирусом
В Кемеровской области, по состоянию на утро сегодня, 7 июля, за прошедшие сутки выявлено 173 случая заражения коронавирусной инфекцией. Днём ранее — 170 случаев. Следите за развитием событий в трансляции: «В России рекордная ковид-смертность и новые ограничения — все новости» «Кемерово — 38...
7 июля 2021
Голунов отсудил у экс-полицейских 5 млн руб. за подброшенные ему наркотики
Мосгорсуд принял решение в полном объеме удовлетворить гражданский иск журналиста Ивана Голунова о возмещении морального вреда к бывшим полицейским, которые, по версии следствия, подбросили ему наркотики, обязав каждого фигуранта выплатить потерпевшему по одному млн рублей. «Суд постановил...
28 мая 2021
Мосгорсуд вынес приговор подбросившим наркотики Голунову экс-полицейским
Пятеро бывших сотрудников полиции приговорены Мосгорсудом к срокам от 5 до 12 лет колонии. Уточняется, что наиболее строгое наказание получил экс-глава отдела по борьбе с оборотом наркотиков в Западном административном округе Москвы подполковник Игорь Ляховец, приговоренный к 12 года лишения...
28 мая 2021
Мосгорсуд объявил о завершении следствия по делу журналиста Голунова
Судебное следствие в отношении бывших полицейских, обвиняемых в превышении должностных полномочий по делу журналиста Ивана Голунова, завершено. Об этом было объявлено 27 апреля в Мосгорсуде. «Суд постановил, что судебное следствие окончено», — заявил судья. В этот же день прокурор должен запросить...
27 апреля 2021
Суд отложил начало процесса по делу задержавших Голунова бывших полицейских
Московский городской суд отложил слушания дела в отношении экс-полицейских, обвиняемых в фабрикации уголовного дела в отношении журналиста Ивана Голунова. «Слушания отложить на 11:00 (мск) 17 декабря», — сказал судья. Отметим, в ходе суд пытался выяснить статус адвоката Алексея Коврижкина, который...
14 декабря 2020
Защитника экс-полицейского в деле Голунова лишили адвокатского статуса
Совет адвокатской палаты Москвы лишил Алексея Коврижкина, защитника одного из обвиняемых по делу журналиста Ивана Голунова, статуса адвоката. Об этом сообщили в пресс-службе палаты. «Коврижкин — прекращение статуса адвоката с запретом на допуск к квалификационному экзамену на два года», — сообщили...
30 октября 2020
В Омской области из-за коронавируса продлили режим повышенной готовности
Режим повышенной готовности в Омской области продлён до 30 ноября. Об этом ИА REGNUM сообщили в правительстве региона. Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России: избежать коллапса, обеспечить лечение — трансляция» Решение о продлении режима оперштаб Омской области по борьбе с...
30 октября 2020
Обвиняемые по делу Голунова экс-полицейские предстанут перед судом
Материалы уголовного дела в отношении бывших полицейских, которые обвиняются в задержании и подбрасывании наркотиков журналисту Ивану Голунову, с обвинительным заключением поступили в Московский городской суд. Об этом сообщили в пресс-службе судебной инстанции 21 октября. Читайте также: Следствие...
21 октября 2020
Дело задержавших Голунова полицейских передали в Генпрокуратуру
На утверждение в Генеральную прокуратуру РФ передано уголовное дело в отношении бывших полицейских, задержавших журналиста Ивана Голунова. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на адвоката журналиста Сергея Бадамшина. «Уголовное дело передано в Генпрокуратуру для утверждения обвинительного заключения и...
9 октября 2020
Защита Голунова опровергла сообщения о следах амфетамина в крови журналиста
Защита журналиста Ивана Голунова опровергла сообщения о том, что в его крови якобы нашли следы амфетамина. «Враньё», — написал адвокат Сергей Бадамшин в своем телеграм-канале. Напомним, ранее сегодня в СМИ появилась информация, что в экспертизе, проведенной в отношении Голунова, якобы описывается...
7 октября 2020
Экс-полицейским по делу Голунова продлили арест до декабря
Басманный суд Москвы продлил до 7 декабря арест троим бывшим полицейским, которые обвиняются по делу о подброшенных наркотиках журналисту Ивану Голунову. Об этом 4 сентября сообщает агентство «Москва». По делу проходят пятеро бывших сотрудников полиции, четверо из которых содержатся под стражей...
4 сентября 2020
Экс-полицейским по делу Голунова ужесточили обвинение, сообщил адвокат
Следственный комитет РФ ужесточил обвинение экс-сотрудникам полиции по делу журналиста Ивана Голунова. Об этом 2 сентября сообщил его адвокат Бадамшин. По его словам, в обвинение добавлена статья об организованной группе (ч. 3 ст. 35 и ч. 3 ст. 286 УК РФ). Такая квалификация «законна, обоснованная...
2 сентября 2020
Адвокат сообщил о гостайне в нескольких томах дела Голунова
Следователи засекретили три тома уголовного дела в отношении экс-полицейских, обвиняемых в незаконном задержании журналиста Ивана Голнунова. Об этом 10 августа сообщил адвокат журналиста Сергей Бадамшин. «Три тома уголовного дела в отношении полицейских содержат гостайну. В связи с этим мы с Иваном...
10 августа 2020
Следствие завершило расследование дела о подброшенных Голунову наркотиках
Следователи завершили расследование уголовного дело в отношении бывших сотрудников полиции, которые обвиняются в провокации против журналиста Ивана Голунова. Об этом 7 августа сообщил адвокат Алексей Коврижкин, защищающий Игоря Ляховца. «Нас официально уведомили об окончании следственных действий»...
7 августа 2020
Следствие не установило заказчика по делу Голунова
Прорабатываемая в ходе следствия по уголовному делу о фальсификации доказательств против журналиста Ивана Голунова версия о заказчике преступления не нашла своего отражения в окончательном обвинении. Как заявил информированный источник Интерфакса, заказчик или неустановленное лицо в качестве...
4 августа 2020
Уголовное дело в отношении Голунова просят возобновить
Основной фигурант по делу журналиста Ивана Голунова, бывший сотрудник полиции Игорь Ляховец готовится обратиться в Генеральную прокуратуру с просьбой возобновить уголовное дело в отношении журналиста. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заявление полицейского во время рассмотрения вопроса продления...
22 июля 2020
Суд сократил срок ареста бывшим полицейским по делу Голунова
Московский городской суд отменил постановление о продлении ареста четырём бывшим сотрудникам полиции, проходящих по делу журналиста Ивана Голунова, передаёт 22 июля корреспондент ИА REGNUM. Суд принял решение отменить постановление о продлении ареста до 7 сентября. Бывшие сотрудники полиции...
22 июля 2020
Следствие по делу незаконного ареста Голунова завершается
Следствие по делу бывших сотрудников полиции, которые обвиняются в превышении должностных полномочий при задержании журналиста Ивана Голунова, находится в завершающей стадии. Об этом 22 июля сообщает ТАСС со ссылкой на источники. «Сейчас по делу идет последняя экспертиза, когда она завершится...
22 июля 2020