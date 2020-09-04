Москва, 4 сентября, 2020, 16:18 — ИА Регнум. Басманный суд Москвы продлил до 7 декабря арест троим бывшим полицейским, которые обвиняются по делу о подброшенных наркотиках журналисту Ивану Голунову. Об этом 4 сентября сообщает агентство «Москва».

Винсент Ван Гог. Прогулка заключенных (фрагмент). 1890

По делу проходят пятеро бывших сотрудников полиции, четверо из которых содержатся под стражей. Акбару Сергалиеву, Максиму Уметбаеву, Роману Феофанову продлили срок содержания под стражей до 7 декабря. Денису Коновалову продлили домашний арест. В отношении предполагаемого организатора преступления Игоря Ляховца новая мера пресечения не была избрана из-за неявки адвоката.

Как сообщало ИА REGNUM, Следственный комитет РФ ужесточил обвинение экс-сотрудникам полиции по делу журналиста Ивана Голунова — была добавлена статья об организованной группе (ч. 3 ст. 35 и ч. 3 ст. 286 УК РФ).