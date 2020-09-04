Экс-полицейским по делу Голунова продлили арест до декабря
Москва, 4 сентября, 2020, 16:18 — ИА Регнум. Басманный суд Москвы продлил до 7 декабря арест троим бывшим полицейским, которые обвиняются по делу о подброшенных наркотиках журналисту Ивану Голунову. Об этом 4 сентября сообщает агентство «Москва».
По делу проходят пятеро бывших сотрудников полиции, четверо из которых содержатся под стражей. Акбару Сергалиеву, Максиму Уметбаеву, Роману Феофанову продлили срок содержания под стражей до 7 декабря. Денису Коновалову продлили домашний арест. В отношении предполагаемого организатора преступления Игоря Ляховца новая мера пресечения не была избрана из-за неявки адвоката.
Как сообщало ИА REGNUM, Следственный комитет РФ ужесточил обвинение экс-сотрудникам полиции по делу журналиста Ивана Голунова — была добавлена статья об организованной группе (ч. 3 ст. 35 и ч. 3 ст. 286 УК РФ).