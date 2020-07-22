Москва, 22 июля, 2020, 17:32 — ИА Регнум. Московский городской суд отменил постановление о продлении ареста четырём бывшим сотрудникам полиции, проходящих по делу журналиста Ивана Голунова, передаёт 22 июля корреспондент ИА REGNUM.

Суд

Суд принял решение отменить постановление о продлении ареста до 7 сентября. Бывшие сотрудники полиции останутся под стражей до 2 августа.

Как сообщало ИА REGNUM, обвиняемыми по делу о превышении полномочий и фальсификации доказательств в отношении работника СМИ проходят бывшие полицейские Акбар Сергалиев, Игорь Ляховец, Максим Уметбаев и Роман Феофанов.