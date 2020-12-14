Москва, 14 декабря, 2020, 15:09 — ИА Регнум. Московский городской суд отложил слушания дела в отношении экс-полицейских, обвиняемых в фабрикации уголовного дела в отношении журналиста Ивана Голунова.

ИА Красная Весна В суде

«Слушания отложить на 11:00 (мск) 17 декабря», — сказал судья.

Отметим, в ходе суд пытался выяснить статус адвоката Алексея Коврижкина, который представлял интересы ключевого обвиняемого Игоря Ляховца.

Напомним, ранее совет адвокатской палаты Москвы лишил Коврижкина статуса адвоката. Однако адвокатская палата не прислала ответ на запрос суда.

Как сообщало ИА REGNUM, журналист Иван Голунов был задержан в июне 2019 года в Москве. При обыске у него якобы были найдены наркотики. В конце января 2020 года были задержаны и помещены под арест пятеро подозреваемых — экс-сотрудники полиции УВД по ЗАО Москвы.