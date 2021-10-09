Новосибирск, 9 октября, 2021, 18:31 — ИА Регнум. В инфекционные стационары Новосибирской области с диагнозом COVID-19 и с подозрением на него госпитализированы 2246 пациентов, в том числе 42 ребёнка. Об этом сегодня, 9 октября, сообщил оперативный штаб региона.

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Уточняется, что в отделениях реанимации находятся 268 человек, на ИВЛ — 45 пациентов.

Всего в регионе сделан 2 571 041 тест на коронавирус.

Ранее ИА REGNUM сообщило, что жертвами коронавируса стали 3100 новосибирцев.