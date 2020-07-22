Москва, 22 июля, 2020, 18:21 — ИА Регнум. Основной фигурант по делу журналиста Ивана Голунова, бывший сотрудник полиции Игорь Ляховец готовится обратиться в Генеральную прокуратуру с просьбой возобновить уголовное дело в отношении журналиста. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заявление полицейского во время рассмотрения вопроса продления ареста обвиняемому в Мосгорсуде.

Иван Шилов ИА REGNUM Иван Голунов

«Я сейчас письма пишу в Генеральную прокуратуру с указанием нарушений и с просьбами возобновить уголовное преследование в отношении Голунова, которое, на мой взгляд, было незаконно и необоснованно прекращено», — заявил Ляховец.

Бывший сотрудник полиции заявил, что у правоохранительных органов были основания подозревать Голунова в распространении наркотиков.

Как сообщало ИА REGNUM, Мосгорсуд отменил постановление о продлении ареста четырём бывшим сотрудникам полиции, проходящим по делу Голунова.