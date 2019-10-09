Встреча Путина с лидером КНДР Ким Чен Ыном во Владивостоке
КНДР выразила поддержку политике Путина по защите суверенитета России
Власти КНДР поддерживают политику президента России Владимира Путина по защите интересов и суверенитета государства. Об этом 9 октября заявил председатель президиума Верховного народного собрания (ВНС) КНДР Цой Рён Хэ во время встречи с делегацией СМИ России, которые находятся с рабочим визитом в...
9 октября 2019
Ким Чен Ын поблагодарил главу Приморья за гостеприимство
Лидер КНДР Ким Чен Ын передал благодарность губернатору Приморского края Олегу Кожемяко за оказанный прием, сообщает пресс-служба краевой администрации. Сообщается, что слова благодарности приморскому губернатору передал генконсул Северной Кореи во Владивостоке Зо Сек Чхор. По его словам, Ким Чен...
21 августа 2019
В Северной Корее выпустили марки в честь встречи Путина и Ким Чен Ына
В Северной Корее выпустили марки, посвященные встрече президента России Владимира Путина и лидера КНДР Ким Чен Ына, которая прошла во Владивостоке в апреле 2019 года. Об этом сообщает посольство РФ в КНДР на своей странице в Facebook. https://www.facebook.com/RusEmbDPRK/photos/a...
9 июля 2019
Встреча с Ким Чен Ыном дорого обойдется Абэ: но он очень нуждается в ней
Встреча с лидером КНДР Ким Чен Ыном могла бы стать для премьер-министра Японии Синдзо Абэ серьезным бонусом к политическому капиталу. Почему японский премьер придает столь важное значение встрече, договоренность о которой еще не достигнута, рассказывает обозреватель ИА REGNUM Анатолий Кошкин. Слухи...
20 мая 2019
Премьер Абэ Ким Чен Ына не любит, но жаждет встречи с ним
Премьер-министр Японии Синдзо Абэ продолжает рассчитывать на скорую встречу с лидером КНДР Ким Чен Ыном. Хотя целями встречи называются «полная денуклеаризация» Северной Кореи и уничтожение ее ракетного арсенала, а также возвращение в Японию захваченных в 70-е — 80-е годы северокорейскими...
13 мая 2019
Жёсткие намеки: от Ким Чен Ына ждут новых ракетных запусков
Лидер КНДР Ким Чен Ын организует ещё не один ракетный запуск вне зависимости от каких бы то ни было контактов с руководством РФ, Китая или Японии, считает профессор Сеульского университета Кунмин Андрей Ланьков. Об этом он заявил 6 мая корреспонденту ИА REGNUM, комментируя слова государственного...
6 мая 2019
РФ пыталась всячески успокоить Ким Чен Ына – версия востоковеда Ланькова
Предположение, высказанное госсекретарём США Майком Помпео, о том, что КНДР приняла решение осуществить очередные ракетные пуски после переговоров с президентом России Владимиром Путиным, представляется маловероятным. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 6 мая заявил профессор сеульского университета...
6 мая 2019
В Кремле ответили на слова Помпео о ракетных испытаниях КНДР
Связывать решение Северной Кореи о проведении ракетных пусков с визитом лидера КНДР Ким Чен Ына в Россию абсолютно некорректно, заявил 6 мая журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. «Такая увязка абсолютно некорректна, это можно заявить абсолютно однозначно», — заявил Песков...
6 мая 2019
Помпео лукавит: с чем на самом деле связаны новые ракетные запуски КНДР?
Пхеньян напоминает Вашингтону о своём недовольстве и готовности вернуться к прежнему курсу, считает руководитель отдела Кореи и Монголии Института Востоковедения РАН Александр Воронцов. Об этом он заявил 6 мая корреспонденту ИА REGNUM, комментируя заявление государственного секретаря США Майка...
6 мая 2019
В США связали ракетные испытания КНДР с визитом Ким Чен Ына в Россию
Лидер КНДР Ким Чен Ын принял решение о ракетных пусках после переговоров с президентом России Владимиром Путиным, заявил госсекретарь США Майк Помпео в эфире телеканала CBS. «Сразу после разговора с Владимиром Путиным он принял решение предпринять эти действия», — заявил Помпео. По его словам...
6 мая 2019
«Историческое событие»: в КНДР показали фильм о визите Ким Чен Ына в Россию
Центральное телевидение КНДР показало документальный фильм о визите северокорейского лидера Ким Чен Ына в Россию. Фильм длится 50 минут, в нем показываются фрагменты пребывания Ким Чен Ына во Владивостоке и его встречи с президентом России Владимиром Путиным, а также губернатором Приморского края...
29 апреля 2019
Абэ: И Токио и Москва хотят ядерного разоружения КНДР
В денуклеаризации Корейского полуострова заинтересованы и Япония, и Россия, заявил японский премьер-министр Синдзо Абэ, сообщает Kyodo. Комментируя завершившиеся 25 апреля переговоры северокорейского лидера Ким Чен Ына и российского президента Владимира Путина, Абэ сказал, что они стали важным...
27 апреля 2019
Когда Ким Чен Ын уезжал, звучала «Катюша»
Отъезд северокорейского лидера Ким Чен Ына из России сопровождался музыкой, которую играл военный оркестр. Во время прощания северокорейской делегации с Россией оркестр исполнил гимны России, Северной Кореи и «Катюшу». Уехал Ким Чен Ын из Владивостока на своём бронепоезде. Напомним, визит Ким Чен...
27 апреля 2019
Трамп остался доволен заявлением Путина по КНДР
Президент США Дональд Трамп высоко оценил заявление российского президента Владимира Путина, сделанное по итогам встречи с лидером КНДР Ким Чен Ыном во Владивостоке, сообщает агентство Reuters. «Я ценю вчерашнее заявление президента Путина. Он тоже хочет, чтобы этот вопрос решился (денуклеаризации...
27 апреля 2019
Ким Чен Ын пообещал снова вернуться в Россию
Председатель Госсовета Корейской Народно-Демократической Республики Ким Чен Ын завершил свой визит в Россию, но обещал вернуться снова. Об этом 26 апреля сообщил губернатор Приморья Олег Кожемяко. Читайте также: Ким Чен Ын признался, что рад оказаться в России Ким Чен Ын о России: «Дружественный...
26 апреля 2019
Шаг к восстановлению геополитического статус-кво в АТР
Во Владивостоке прошла первая личная встреча лидеров Российской Федерации и КНДР Владимира Путина и Ким Чен Ына. Ранее российский президент дважды, в 2000 и 2002 годах, встречался с отцом нынешнего северокорейского лидера Ким Чен Иром. В 2011 году, незадолго до его кончины, в Улан-Удэ прошла...
26 апреля 2019
Визит завершён: бронепоезд Ким Чен Ына покидает Россию
Завершился первый визит председателя Госсовета КНДР Ким Чен Ына в Россию. В настоящее время бронепоезд северокорейского лидера отправился с вокзала Владивостока по направлению в Пхеньян. Читайте также: Ким Чен Ын о России: «Дружественный великий сосед» По этому случаю была организована прощальная...
26 апреля 2019
На Востоке первая встреча – самая важная: о переговорах лидеров РФ и КНДР
Первая встреча на Востоке всегда считается самой важной. От нее зависит, как будут развиваться отношения двух сторон в дальнейшем. Первая встреча лидеров России и Северной Кореи, Владимира Путина и Ким Чен Ына, по наблюдениям экспертов, прошла успешно, и главы государств расстались, весьма...
26 апреля 2019
РФ готова к новым отношениям с Киевом, у Литвы свои интересы: Радио REGNUM
Президент России готов восстановить отношения с Украиной; Что России нужно от КНДР; Войдут ли ДНР и ЛНР в состав России; Литва нацелена на «прямое управление Украиной»; В Госдуме готовят законопроект о скидке в 70% за быструю оплату штрафов ГИБДД. Следующий выпуск новостей на Радио REGNUM в 11:00...
26 апреля 2019
Ким Чен Ын завершит визит в Россию раньше запланированного срока
Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын уедет из столицы Дальнего Востока раньше, чем планировалось. Его бронепоезд отправится из Владивостока сегодня, 26 апреля. Программу пребывания пришлось сократить, пояснили организаторы корреспонденту ИА REGNUM. Читайте также: Переговоры Путина и Ким Чен Ына...
26 апреля 2019