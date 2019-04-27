Владивосток, 27 апреля, 2019, 04:16 — ИА Регнум. Отъезд северокорейского лидера Ким Чен Ына из России сопровождался музыкой, которую играл военный оркестр.

Kremlin.ru Владимир Путин и Ким Чен Ын

Во время прощания северокорейской делегации с Россией оркестр исполнил гимны России, Северной Кореи и «Катюшу». Уехал Ким Чен Ын из Владивостока на своём бронепоезде.

Напомним, визит Ким Чен Ына в Россию завершился 26 апреля. 25 апреля на острове Русский во Владивостоке прошла встреча северокорейского лидера с российским президентом Владимиром Путиным.