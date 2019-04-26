Вашингтон, 27 апреля, 2019, 01:32 — ИА Регнум. Президент США Дональд Трамп высоко оценил заявление российского президента Владимира Путина, сделанное по итогам встречи с лидером КНДР Ким Чен Ыном во Владивостоке, сообщает агентство Reuters.

Иван Шилов ИА REGNUM Дональд Трамп и КНДР

«Я ценю вчерашнее заявление президента Путина. Он тоже хочет, чтобы этот вопрос решился (денуклеаризации Корейского полуострова — прим. ИА REGNUM )… Я думаю, у нас все неплохо складывается с Северной Кореей. Мы достигли серьезного прогресса», — заявил он.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее северокорейский лидер Ким Чен Ын на переговорах с президентом РФ Владимиром Путиным заявил, что безопасность Корейского полуострова зависит от позиции Соединенных Штатов по этому вопросу. По его словам, США продемонстрировали недружественную позицию на саммите во вьетнамском Ханое, из-за чего теперь переговоры находятся на мертвой точке.