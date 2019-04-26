РФ готова к новым отношениям с Киевом, у Литвы свои интересы: Радио REGNUM
Иван Шилов ИА REGNUM
Радио REGNUM
Москва, 26 апреля, 2019, 08:00 — ИА Регнум.
- Президент России готов восстановить отношения с Украиной;
- Что России нужно от КНДР;
- Войдут ли ДНР и ЛНР в состав России;
- Литва нацелена на «прямое управление Украиной»;
- В Госдуме готовят законопроект о скидке в 70% за быструю оплату штрафов ГИБДД.
Следующий выпуск новостей на Радио REGNUM в 11:00 мск.
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