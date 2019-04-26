Премьер-министр Японии Синдзо Абэ продолжает рассчитывать на скорую встречу с лидером КНДР Ким Чен Ыном. Хотя целями встречи называются «полная денуклеаризация» Северной Кореи и уничтожение ее ракетного арсенала, а также возвращение в Японию захваченных в 70-е — 80-е годы северокорейскими спецслужбами японских граждан, в действительности Абэ нужна даже безрезультатная встреча для получения перед парламентскими выборами дополнительных политических очков. Ибо, несмотря на заявленные крупные внешнеполитические цели о «возвращении северных территорий» и «возвращении похищенных», ему не удается их достичь. При этом для него политически уязвимым является то, что он остался единственным среди глав правительств стран «шестерки», занимавшихся урегулированием ситуации на и вокруг Корейского полуострова, кто никак не может встретиться с Ким Чен Ыном. Есть сведения и о том, что Абэ считает для себя важным провести встречу с северокорейцем до предстоящего в конце июня сего года в японском городе Осака «саммита двадцатки», дабы было о чём информировать высокопоставленных зарубежных гостей, особенно из стран «семерки».

Иван Шилов ИА REGNUM Ким Чен Ын

Иван Шилов ИА REGNUM Синдзо Абэ

В Пхеньяне всё это хорошо понимают и выставляют свои предварительные условия. Для начала должны быть принесены извинения от имени японского государства за установленный японцами в Корее с 1910 по 1945 гг. жестокий колониальный режим. А также японское правительство должно согласиться выплатить крупные денежные компенсации за нанесенный в годы оккупации ущерб. При этом северокорейское руководство ожидает, что японо-северокорейский саммит будет сопровождаться снятием, хотя бы частично, жестких экономических санкции, призванных «задушить» КНДР экономически, чего Токио не скрывает, да еще требует ужесточения санкций и от союзников.

Кореец во время японской оккупации

Сегодня о серьезном настрое премьера Абэ на двустороннюю встречу с Кимом, несмотря на вновь озаботившие японцев недавние ракетные испытания Пхеньяна, заявил на пресс-конференции в Токио генеральный секретарь кабинета министров Ёсихидэ Суга. Правительство Японии не меняет своей позиции о готовности организовать двустороннюю встречу японского премьер-министра Синдзо Абэ и лидера КНДР Ким Чен Ына, несмотря на недавние ракетные испытания, осуществленные Пхеньяном. Об этом заявил в понедельник на пресс-конференции в Токио генеральный секретарь кабинета министров страны Ёсихидэ Суга.

«После проведенного анализа всех имеющихся у нас данных мы пришли к выводу, что Северная Корея 9 мая испытала баллистические ракеты малой дальности. Это неприемлемо, поскольку является нарушением резолюций Совбеза ООН. В то же время для решения проблемы похищенных японских граждан премьер-министр Абэ по-прежнему готов встретиться с председателем Ким Чен Ыном без каких-либо предварительных условий. В этом наша позиция остается неизменной», — сказал он.

Отметим, что КНДР в последнее время, особенно в периоды подготовки и проведения встреч с лидерами стран «шестерки» — США, Республики Корея, России, воздерживались от серьезных военных маневров и испытательных запусков ракетного оружия. Однако, видимо, совсем отказаться от боевой подготовки и проверки ракетной техники северокорейцы не могут. Тем не менее в Пхеньяне позаботились о том, чтобы испытанные ракеты не создавали прямой угрозы сопредельным странам, хотя даже ракеты малой дальности при желании могут достигать территории близлежащих Японии и Южной Кореи. Южнокорейские военные сообщили, что 9 мая КНДР осуществила запуск двух ракет малой дальности в сторону Японского моря. Дальность полета первой ракеты составила 420 км, второй — 270 км. Новый запуск был произведен Пхеньяном всего через несколько дней после предыдущих учений с применением реактивных систем залпового огня и испытания нового типа тактической ракеты.

Stefan Krasowski Северокорейская ракетная установка

Японские источники также сообщили, что северокорейские ракеты, запуск которых, по заявлению министра обороны Японии Такэси Ивая, «является явным нарушением резолюции СБ ООН и вызывает глубокое сожаление», «упали в море за пределами исключительной экономической зоны страны и не представили угрозу ее территории». То есть, надо понимать, подготовке встрече лидеров двух стран эти запуски помешать не должны.

В связи с этим весьма интересны высказывания известного японского специалиста по России, профессора университета Цукуба Ицуро Накамура, который, полагаю, не без основания считает, что основной темой прошедших на днях переговоров министров иностранных дел двух стран — Сергея Лаврова и Таро Коно — был не столько ставшим рутинным и малоинтересным «территориальный вопрос», а именно ситуация вокруг КНДР.

Mid.ru Сергей Лавров и Таро Коно

«Это была очень важная встреча. Главным вопросом стал не мирный договор между Россией и Японией, а саммит Японии и Северной Кореи, помощью и поддержкой для осуществления которого Абэ хотел бы заручиться у Путина», — заявил РИА Новости японский профессор. Он считает, что именно для этого министр иностранных дел Таро Коно поехал в Москву, а генеральный секретарь правительства Ёсихидэ Суга отправился в то же время в США.

«После встречи Владимира Путина и Ким Чен Ына во Владивостоке именно Россия может оказать Японии наибольшую поддержку: отношения Северной Кореи с США и Южной Кореей пробуксовывают. Китай Японии помогать не собирается. А сейчас получается, что из всех стран-участниц шестисторонних переговоров по Северной Корее с лидером этой страны не встречался только Абэ», — разъясняет Накамура.

Не менее интересно заявление профессора о том, что, как выясняется, в недавней истории существует малоизвестный прецедент негласной помощи президента Путина в организации неожиданной для многих поездки в 2002 году в Пхеньян тогдашнего премьер-министра Японии Дзюнъитиро Коидзуми и его встречи с председателем Ким Чен Иром.

«Ситуация очень похожа на ту, которая складывается сейчас: 23 августа 2002 года Владимир Путин во Владивостоке встретился с Ким Чен Иром, а уже 17 сентября состоялся исторический саммит Японии и Северной Кореи, после которого Японии были переданы пять удерживаемых в этой стране японцев. Обратите внимание, что на следующий же день Коидзуми позвонил Путину, чтобы поблагодарить его за содействие и помощь при организации этой встречи. По такому же сценарию события могут развиваться и на этот раз», — предположил политолог.

Он напомнил, что тогда Абэ являлся заместителем генерального секретаря правительства и был прекрасно осведомлен о закулисной стороне переговоров и роли в ней России, сейчас он может попробовать повторить тот успешный опыт.

Fabio Rodrigues Pozzebom — Agência Brasil Дзюнъитиро Коидзуми

Российская сторона не раскрывала факт посреднической деятельности президента Путина в организации тогдашнего японо-северокорейского саммита. Пока не известна и реакция Москвы на это, в какой-то степени сенсационное, утверждение японского профессора. К его словам могу добавить, что, будучи тогда в Японии, пытался выяснить, отправился Коидзуми в Пхеньян с согласия США или сделал это без согласования с Вашингтоном. Обычно весьма осведомленные японцы, к которым обратился, не могли сказать что-то определенное. Пожимал плечами и российский посол в Токио, с которым состоялся разговор на эту тему…

Как бы то ни было, если российская дипломатия и в самом деле стала играть в проблеме урегулирования на Корейском полуострове и в Северо-Восточной Азии более активную, чем прежде, роль, это, безусловно, повышает авторитет нашей страны и ее руководства, заставит «наших западных партнеров» уважать Россию не только как военную, но и имеющую большой политический вес мировую державу.