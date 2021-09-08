Дело экс-министра Открытого правительства РФ Михаила Абызова
Суд взыскал с бывшего министра Абызова $22 млн
Сумма в размере $22 млн взыскана Гагаринским судом Москвы с бывшего министра по вопросам Открытого правительства Михаила Абызова в доход государства, сообщили 8 сентября в пресс-службе суда. Кроме того, с «Альфа-Банка» судом взыскана сумма в размере 5 642 993 352 рубля и $30 829 755 — также в доход...
8 сентября 2021
Эксклюзивный судебный процесс: адвокат об иске к Абызову и «Альфа-банку»
Гражданское судопроизводство в защиту государственных интересов не часто используется в России как самостоятельный инструмент, отсюда и такой повышенный интерес к новости о том, что Генпрокуратура РФ предъявила иск к господину Абызову. и «Альфа-банку», заявил корреспонденту ИА REGNUM управляющий...
4 августа 2021
Генпрокуратура намерена взыскать с Абызова и «Альфа-банка» свыше $100 млн
Иск к бывшему российскому министру по вопросам открытого правительства Михаилу Абызову, а также к «Альфа-банку» о взыскании свыше $126 млн в пользу государства направила Генеральная прокуратура РФ. Об этом 4 августа сообщили в Гагаринском суде Москвы, где будут рассматривать дело экс-министра. «В...
4 августа 2021
Суд в Москве вынес приговор адвокату экс-министра Абызова
Никулинский суд Москвы приговорил к 2,5 годам колонии адвоката экс-министра Открытого правительства Михаила Абызова Александра Вершинин а по делу о посредничестве во взяточничестве к 2,5 годам, сообщили 24 июня в пресс-службе суда. «Вершинин приговорен к двум годам шести месяцам колонии общего...
24 июня 2021
Дело Абызова: кредитор просит об аресте многомиллиардных активов
Арбитраж Москвы в рамках банкротного дела АО «Группа Е4» получил ходатайство от ПАО «Т Плюс» с требованием наложить ещё один арест на имущество бывшего министра по вопросам Открытого правительства Михаила Абызова. Стоимость активов, которые просят взять под арест, превышает 34 млрд рублей...
21 июня 2021
Мосгорсуд счёл законным взыскание 32,5 млрд рублей с экс-министра Абызова
Московский городской суд оставил без изменений решение суда предыдущей инстанции об обращении в пользу государства 32,5 млрд рублей, принадлежавших экс-министру по вопросам открытого правительства М ихаилу Абызову. Об этом сообщили 21 мая в пресс-службе суда. В октябре 2020 года Гагаринский...
21 мая 2021
Экс-министр Абызов обжалует выплату 32 млрд рублей в бюджет: назначен суд
Московский городской суд 21 мая 2021 года планирует начать рассмотрение апелляционной жалобы бывшего министра по вопросам Открытого правительства Михаила Абызова и пяти иностранных юрлиц, с которых ранее по иску заместителя генпрокурора РФ Виктора Гриня в доход государства взыскали 32,5 млрд рублей...
14 мая 2021
Экс-министра Абызова выписали из больницы и вернули в СИЗО
Экс-министра по вопросам Открытого правительства РФ Михаила Абызова выписали из больницы в связи с улучшением здоровья и вернули в следственный изолятор. Об этом ТАСС заявил адвокат экс-чиновника Юлий Тай. «Недавно Абызова перевели из больницы в «Лефортово». Его состояние здоровья улучшилось», —...
13 мая 2021
Суд продлил арест экс-министра Абызова до июня 2021 года
Мосгорсуд на заседании 17 марта декабря принял решение о продлении меры пресечения в виде ареста обвиняемому в мошенничестве экс-министру по вопросам Открытого правительства Михаилу Абызову. Об этом сообщили в пресс-службе суда. Удовлетворив ходатайство следствия, суд продлил срок содержания под...
17 марта 2021
Суд продлил арест экс-министра Михаила Абызова до марта 2021 года
Мосгорсуд на заседании 22 декабря принял решение о продлении меры пресечения в виде ареста для обвиняемого в мошенничестве экс-министра по вопросам Открытого правительства Михаила Абызова, сообщили в пресс-службе суда. Как отмечается, суд удовлетворил ходатайство следствия и продлил срок содержания...
22 декабря 2020
В Мосгорсуде рассмотрят вопрос о продлении ареста экс-министру Абызову
Ходатайство следствия о продлении ареста для экс-министра по вопросам Открытого правительства Михаила Абызова и его сообщников будет 17 декабря рассмотрено Мосгорсудом. Об этом 16 декабря сообщили в пресс-службе суда. В пресс-службе уточнили, что в Мосгорсуд поступило ходатайство следствия о том...
16 декабря 2020
Защита экс-министра РФ обжаловала обращение в доход страны 32 млрд рублей
Решение об обращении в доход государства свыше 32 млрд рублей обжаловала защита бывшего министра по вопросам открытого правительства Михаила Абызова. Об этом 24 ноября сообщили в пресс-службе Гагаринского суда Москвы. «В адрес суда поступила апелляционная жалоба от представителя Абызова», —...
24 ноября 2020
Суд взыскал с экс-министра Абызова более 32 млрд рублей
Гагаринский суд Москвы взыскал с бывшего министра по делам Открытого правительства Михаила Абызова 32,5 млрд рублей. Об этом 20 октября сообщили в пресс-службе суда. Средства взысканы с экс-чиновника и пяти связанных с ним иностранных компаний, они обращены в пользу государства. В Генпрокуратуре...
21 октября 2020
Михаил Абызов останется под арестом еще на три месяца
Решение продлить до 25 декабря арест бывшего министра Открытого правительства РФ Михаила Абызова принял Мосгорсуд, сообщает пресс-служба суда. 24 сентября должно пройти заседание Гагаринского районного суда Москвы по заявлению Генпрокуратуры России, требующей взыскать 32,5 млрд рублей с Абызова и...
24 сентября 2020
На полгода продлено банкротство бывшего актива экс-министра Абызова
Арбитраж Москвы ещё на полгода продлил конкурсное производство АО «Группа Е4», которым ранее руководил бывший министр «Открытого правительства» Михаил Абызов, проходящий фигурантом уголовного дела. Банкротная процедура в отношении инжиниринговой компании, которая работала в составе бизнес-группы...
21 августа 2020
СК завершил расследование по уголовному делу экс-министра Михаила Абызова
Главное управление по расследованию особо важных дел СК России завершило следственные действия по уголовному делу в отношении экс-министра Открытого правительства Михаила Абызова и его предполагаемых соучастников. Об этом 13 августа сообщает пресс-служба ведомства. По версии следствия, в период с...
13 августа 2020
Завершено расследование дела экс-министра Михаила Абызова
Следственный комитет РФ завершил расследование уголовного дела в отношении бывшего министра Открытого правительства Михаила Абызова, сообщает 13 августа «Коммерсантъ». По данным СМИ, бывшему федеральному чиновнику предъявлено окончательное обвинение. Всего в уголовном деле насчитывается 400 томов...
13 августа 2020
Генпрокуратура потребовала изъять у Абызова 32 млрд рублей
Генеральная прокуратура России направила в Гагаринский районный суд Москвы исковое заявление об изъятии средств бывшего министра по вопросам Открытого правительства Михаила Абызова, сообщили в пресс-службе надзорного ведомства. Прокуратура требует изъять у Абызова и подконтрольных ему компаний в...
7 августа 2020
Суд заочно арестовал фигуранта по делу Абызова
Басманный суд Москвы заочно арестовал объявленного в международный розыск фигуранта дела экс-министра по вопросам Открытого правительства Михаила Абызова Андрея Титаренко, сообщает 23 июля пресс-служба суда. Титаренко избрана мера пресечения в виде ареста сроком на два месяца с момента его...
23 июля 2020
Ещё один фигурант дела Абызова объявлен в международный розыск
Очередной фигурант уголовного дела бывшего министра по вопросам Открытого правительства Михаила Абызова объявлен в международный розыск. По информации Басманного суда Москвы, речь идёт об Андрее Титаренко. Читайте также: Экс-министр Абызов перевёл через офшоры свыше $800 млн — СМИ Его обвиняют...
23 июля 2020