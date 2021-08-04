Москва, 4 августа, 2021, 09:18 — ИА Регнум. Иск к бывшему российскому министру по вопросам открытого правительства Михаилу Абызову, а также к «Альфа-банку» о взыскании свыше $126 млн в пользу государства направила Генеральная прокуратура РФ. Об этом 4 августа сообщили в Гагаринском суде Москвы, где будут рассматривать дело экс-министра.

Иван Шилов ИА REGNUM Михаил Абызов

«В суд поступил иск от заместителя генерального прокурора РФ к Абызову и «Альфа-банку», в котором представитель надзорного ведомства требует взыскать с ответчиков более $126 млн в пользу государства», — приводит слова представителя суда ТАСС.

Также в суде уточнили, что предварительное заседание по вышеназванному иску назначено на 12 августа текущего года.

При этом, как рассказали источники издания «Коммерсант», этот иск стал продолжением судебного разбирательства прошлого года о взыскании с Абызова и подконтрольных ему кипрских офшоров рекордной для России суммы в размере 32 млрд рублей.

В то же время, по информации издания, Генпрокуратурой совместно с ФСБ и Росфинмониторингом было установлено, что часть вырученных от сделок бывшего министра «были конвертированы в $115 млн и инвестированы под проценты в проект блокчейн-платформы TON мессенджера Telegram братьев Павла и Николая Дуровых».

Кроме того, указывается, что в 2019 году комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) через суд запретила выпуск криптовалюты и передачу ее инвесторам, и в результате этого средства Абызова с десятипроцентным доходом (всего $126,5 млн) должны были быть возвращены в Россию.

Напомним, Михаил Абызов был задержан марта 2019 года по подозрению в том, что, по данным следствия, бывший министр вместе с сообщниками обманным путем похитили 4 млрд рублей у акционеров энергетических компаний ОАО «Сибирская энергетическая компания» и ОАО «Региональные электрические сети» и вывели их за рубеж.