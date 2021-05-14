Москва, 14 мая, 2021, 08:39 — ИА Регнум. Московский городской суд 21 мая 2021 года планирует начать рассмотрение апелляционной жалобы бывшего министра по вопросам Открытого правительства Михаила Абызова и пяти иностранных юрлиц, с которых ранее по иску заместителя генпрокурора РФ Виктора Гриня в доход государства взыскали 32,5 млрд рублей, передаёт ИА REGNUM.

Иван Шилов ИА REGNUM Московский городской суд

Слушания неоднократно откладывались, жалоба поступила в суд 22 марта 2021 года.

Напомним, по иску прокуратуры в октябре 2020 года с Абызова и пяти иностранных компаний — Alinor Investments Limited, Besta Holdings Limited, Kullen Holdings Limited, Lisento Investments Ltd и Vantroso Traiding Ltd было взыскано в доход государства 32,5 млрд рублей.

Истец заявил, что, будучи госслужащим с 2012 по 2018 год, Абызов систематически нарушал установленные законами запреты об участии в коммерческих компаниях. Уточнялось, что данные об этом виде имущества не декларировались, а экс-министр продолжал извлекать доходы из деятельности компаний. В решении суда, к примеру, указывается о заключении неких договоров купли-продажи 31 909 432 926 обыкновенных бездокументарных именных акций СИБЭКО.

Судья отметил, что «справки о доходах не содержали исчерпывающей информации об имущественном положении М. Абызова как государственного служащего».

Денежные средства по сделкам, совершенным с подконтрольными компаниями Абызова, прокурор, а позднее и суд, посчитали незаконным доходом, который и был изъят в пользу государства. С таким вердиктом ответчики не согласились и пытаются обжаловать.

Одновременно с иском надзорной инстанции арбитраж в рамках банкротного дела «Группы Е4» рассматривает заявления кредиторов о привлечении Михаила Абызова, Екатерины Сиротенко и бывшего топ-менеджера фирмы Андрея Малышева к субсидиарной ответственности. Заседание по делу на 34 млрд рублей отложили на 31 мая 2021 года.

По инициативе кредитора в лице «Альфа-банка» будет проведена экспертная оценка «рыночной стоимости пакетов акций».

Напомним, Абызов был арестован в марте 2019 года, став фигурантом уголовного дела о создании преступного сообщества и мошенничестве. Арест экс-министру позднее продлили до июня 2021 года.