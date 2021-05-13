Москва, 13 мая, 2021, 10:46 — ИА Регнум. Экс-министра по вопросам Открытого правительства РФ Михаила Абызова выписали из больницы в связи с улучшением здоровья и вернули в следственный изолятор. Об этом ТАСС заявил адвокат экс-чиновника Юлий Тай.

Дарья Антонова ИА REGNUM Михаил Абызов

«Недавно Абызова перевели из больницы в «Лефортово». Его состояние здоровья улучшилось», — сказал Тай.

Адвокат выразил надежду на то, что Абызов сможет участвовать в рассмотрении жалобы по видеосвязи.

Ранее в СМИ появилась информация о том, что Михаил Абызов был госпитализирован в связи с обострением неврологического заболевания.