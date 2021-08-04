Москва, 4 августа, 2021, 12:34 — ИА Регнум. Гражданское судопроизводство в защиту государственных интересов не часто используется в России как самостоятельный инструмент, отсюда и такой повышенный интерес к новости о том, что Генпрокуратура РФ предъявила иск к господину Абызову. и «Альфа-банку», заявил корреспонденту ИА REGNUM управляющий партнер АБ «Глазов и партнеры», д. ю. н., адвокат Дмитрий Глазов.

Дарья Антонова ИА REGNUM Михаила Абызова ведут в зал судебных заседаний

«На самом деле ничего сверхъестественного не происходит. Данный судебный процесс логичное продолжение имущественных претензий государства к «коррупционному доходу» господина Абызова, установленного уголовным судопроизводством.

Происходящее сейчас является не чем иным как «исполнительным производством по вступившему в законную силу приговору».

Эксклюзивность данного процесса определяется тем, что господин Абызов в своей деятельности использовал неповторимые финансовые инструменты, которые требуют нестандартного подхода.

Подробностей исковых требований Генпрокуратуры РФ в настоящий момент не знают даже стороны ответчиков, но на основании имеющейся публичной информации могу предположить, что истец оспаривает некую инвестиционную сделку заключенную между «Альфа-банком» и господином Абызовым, признавая ее ничтожной.

Не думаю, что в этой сделке есть вина или противоправные действия банка и что банк при совершении такой сделки действовал недобросовестно и неосмотрительно.

Но в случае удовлетворения иска судом, банк должен будет вернуть все полученное по недействительной сделке в пользу взыскателя.

Сейчас преждевременно делать выводы о результатах такого судебного разбирательства, но практика показывает, что победит сильнейший», — высказал свое мнение адвокат.

Как сообщало ИА REGNUM, иск к бывшему российскому министру по вопросам Открытого правительства Михаилу Абызову, а также к «Альфа-банку» о взыскании свыше $126 млн в пользу государства направила Генеральная прокуратура РФ.

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