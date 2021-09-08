Москва, 8 сентября, 2021, 19:18 — ИА Регнум. Сумма в размере $22 млн взыскана Гагаринским судом Москвы с бывшего министра по вопросам Открытого правительства Михаила Абызова в доход государства, сообщили 8 сентября в пресс-службе суда.

Sledcom.ru Михаил Абызов

Кроме того, с «Альфа-Банка» судом взыскана сумма в размере 5 642 993 352 рубля и $30 829 755 — также в доход государства. Таким образом Гагаринский суд удовлетворил иск Генпрокуратуры РФ.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, два с половиной года назад Абызова задержали по подозрению в создании преступного сообщества, хищении четырёх миллиардов рублей у акционеров энергокомпаний ОАО «Сибирская энергетическая компания» и ОАО «Региональные электрические сети» и выводе денег из России.