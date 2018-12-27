Авария на шахте в Соликамске
В МЧС назвали возможную причину трагедии в Соликамске
Возгорание строительных материалов, использовавшихся при ремонте шахты в Соликамске, является вероятной причиной трагедии, унесшей жизни девяти человек. Об этом сообщил 27 декабря глава МЧС РФ Евгений Зиничев в эфире телеканала «Россия 24». Он отметил, что версии произошедшего рассматриваются...
27 декабря 2018
Суд арестовал всех подозреваемых по делу о пожаре на шахте в Соликамске
Задержанные по подозрению в нарушении правил безопасности при ведении работ, которые привели к трагедии на шахте «Уралкалия» в Соликамске, отправлены в СИЗО. Такое решение накануне, 25 декабря, вынес Соликамский городской суд. Ранее в сюжете: В Соликамске работа рудника возобновлена после аварии...
26 декабря 2018
В Соликамске работа рудника возобновлена после аварии
Работы на руднике «Уралкалия» в Соликамске возобновлены после аварии на шахте, случившейся 22 декабря. Об этом сообщает пресс-служба компании. Отмечается, что подземный и надземный производственный комплекс рудоуправления вернулись к работе в штатном режиме. Мероприятия по локализации и ликвидации...
25 декабря 2018
В Cоликамске опознали всех погибших шахтёров
В пермском Соликамске опознаны тела всех шахтёров, погибших 22 декабря в шахте компании «Уралкалий». Об этом журналистам сообщила официальный представитель СКР Светлана Петренко. По её словам, родственникам рабочих выданы разрешения на захоронение. Как ранее сообщало ИА REGNUM, трагедия произошла...
24 декабря 2018
Замглавы Роструда требует оперативно помочь семьям погибших в Соликамске
В Пермском крае нужно обеспечить оперативную помощь семьям погибших во время аварии в шахте Соликамска. Об этом на встрече с губернатором Максимом Решетниковым заявил заместитель руководителя Федеральной службы по труду и занятости населения Иван Шкловец, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в...
24 декабря 2018
Кто оплачивает украинские провокации: Радио REGNUM
На шахте в Соликамске погибли девять человек; О переброске танков ВСУ в Донбасс сообщают в ЛНР; В Совфеде считают, что США откупились от Украины; Снизить тарифы для отмены роуминга призывает Белоруссию Минцифры России; Президент Украины подписал закон о переименовании канонической УПЦ. Следующий...
24 декабря 2018
Трагедия в Соликамске: почему погибли шахтёры и кто ответит?
Предновогоднюю тишину выходных дней разорвали тревожные сообщения из пермского города Соликамска. В одной из шахт компании «Уралкалий» утром 22 декабря возник пожар. От внешнего мира огнём и дымом оказались отрезаны девять человек. Все они — работники подрядной организации, которая выполняла в...
24 декабря 2018
Работы МЧС на шахте в Соликамске завершены
В Соликамске завершены аварийно-спасательные работы на шахте «Уралкалия», где погибли девять человек. Об этом сообщает пресс-центр главного управления МЧС по Пермскому краю. «Задымления в шахте нет, горноспасатели поднимаются наверх», — говорится в сообщении. Отмечается, что на месте трагедии пока...
24 декабря 2018
Семьи погибших в Соликамске шахтёров из Башкирии получат по миллиону
Семьи погибших в шахте пермского Соликамска жителей Башкирии получат по миллиону рублей. Врио главы республики Радий Хабиров 23 декабря подписал распоряжение о выделении им единовременной материальной помощи, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в его пресс-службе. Средства будут выделены из бюджета...
23 декабря 2018
Из шахты в Соликамске подняли тела всех погибших рабочих
В пермском Соликамске спасатели извлекли из шахты «Уралкалия» тела всех девяти погибших рабочих. Об этом журналистам сообщили представители оперативного штаба, созданного на месте аварии. С родственниками погибших рабочих работают психологи. Власти обещают помочь семьям погибших горняков. Как ранее...
23 декабря 2018
В Соликамске из шахты извлекли тела троих рабочих
В пермском городе Соликамске начали поднимать на поверхность тела шахтёров, которые погибли 22 декабря. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в краевом управлении МЧС России. По информации ведомства, из шахты уже извлечены тела троих шахтёров. «Подъём тел осуществляется в сложнейших условиях»...
23 декабря 2018
В Соликамск направлены самые опытные криминалисты СКР
В пермский Соликамск направлены лучшие криминалисты центрального аппарата Следственного комитета России. Такое решение принял глава ведомства Александр Бастрыкин, сообщила журналистам официальный представитель СКР Светлана Петренко. Следователям предстоит на месте установить полную картину трагедии...
23 декабря 2018
Гибель рабочих в шахте Соликамска расследует центральный аппарат СКР
Уголовное дело о нарушении правил безопасности, повлекшем гибель девяти человек в шахте пермского Соликамска, будет расследовать центральный аппарат Следственного комитета России. Об этом журналистам заявила официальный представитель СКР Светлана Петренко. Дело уже передано в центральный аппарат...
23 декабря 2018
После гибели шахтёров в Соликамске задержаны четыре человека
После трагедии в шахте пермского Соликамска задержаны четыре человека. Об этом журналистам сообщила официальный представитель СКР С ветлана Петренко. Среди задержанных оказались сотрудники подрядной организации — ФГУП «Управление строительства №30 строительно-монтажное управление №360». Задержаны...
23 декабря 2018
Патриарх Кирилл обратился к родственникам погибших в Соликамске шахтёров
Патриарх Кирилл выразил соболезнование родственникам шахтёров, которые 22 декабря погибли в шахте города Соликамска Пермского края. Об этом сообщает официальный сайт Московского патриархата. Как заявил журналистам пресс-секретарь Кирилла Александр Волков, патриарх «молится о упокоении душ усопших и...
23 декабря 2018
Президент России заслушал доклады главы МЧС и губернатора Пермского края
Доклады главы МЧС Пермского края Евгения Зиничева и губернатора Пермского края Максима Решетникова заслушал по телефону президент России Владимир Путин. Об этом сообщается 23 декабря на сайте президента России. Владимир Путин дал поручение о принятии всех необходимых мер по оказанию помощи...
23 декабря 2018
В Пермском крае объявлен траур в связи с гибелью девяти горняков
Траур по погибшим в калийной шахте города Соликамска объявлен 24 декабря на территории Пермского края. Об этом 23 декабря рассказал журналистам губернатор края Максим Решетников. Губернатор края сообщил, что документы об объявлении траура уже подписаны. Кроме того, Решетников заявил, что семьям...
23 декабря 2018
Глава компании, сотрудники которой погибли в Соликамске, попросил прощения
Попросил прощения у родных и близких погибших в шахте Соликамска рабочих, комментируя произошедшую трагедию журналистам, Андрей Максимов, начальник ФГУП «УС-30» — компании-подрядчика, сотрудниками которой были погибшие. Максимов высказал слова соболезнования людям, потерявшим своих близких, и...
23 декабря 2018
В Соликамске объявлен траур в связи с гибелью девятерых горняков
Все культурно-развлекательные мероприятия в городе Соликамске Пермского края отменены. Об этом сообщила 23 декабря пресс-служба администрации города. Администрация Соликамска проинформировала жителей, что в связи с гибелью людей в шахте компании «Уралкалий» все культурно-развлекательные мероприятия...
23 декабря 2018
Родным и близким погибших горняков в Соликамске будет оказана помощь
Всесторонняя помощь будет оказана родным и близким горняков, погибших в шахте Соликамска из-за возникшего пожара. Об этом сообщил губернатор Пермского края Максим Решетников 23 декабря в своём аккаунте в соцсети. Решетников заявил, что распоряжения об оказании всевозможной помощи семьям погибших...
23 декабря 2018