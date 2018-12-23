Соликамск, Пермский край, 24 декабря, 2018, 02:32 — ИА Регнум. В Соликамске завершены аварийно-спасательные работы на шахте «Уралкалия», где погибли девять человек. Об этом сообщает пресс-центр главного управления МЧС по Пермскому краю.

59.mchs.gov.ru Аварийно-спасательные работы

«Задымления в шахте нет, горноспасатели поднимаются наверх», — говорится в сообщении.

Отмечается, что на месте трагедии пока действует оперативный штаб. Психологи продолжают работу с родственниками погибших. Ранее на поверхность были подняты тела всех девяти погибших рабочих.

Как сообщало ИА REGNUM, 22 декабря на шахте в Соликамске произошел пожар. Девять человек остались под землей, спасти их не удалось. По факту гибели людей возбуждено уголовное дело, им занимается центральный аппарат Следственного комитета России. По делу о нарушении правил техники безопасности уже задержали четырех человек.

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