Соликамск, Пермский край, 23 декабря, 2018, 12:55 — ИА Регнум. Траур по погибшим в калийной шахте города Соликамска объявлен 24 декабря на территории Пермского края. Об этом 23 декабря рассказал журналистам губернатор края Максим Решетников.

Анна Рыжкова ИА Красная Весна Свеча

Губернатор края сообщил, что документы об объявлении траура уже подписаны.

Кроме того, Решетников заявил, что семьям погибших горняков власти Пермского края выплатят компенсацию в размере 1 млн рублей, вне зависимости от того, из какого региона был погибший.

Решетников отметил, что каждую семью крайне важно взять на сопровождение, тем более, что у погибших остались дети.

Ранее руководитель компании-подрядчика, под началом которой работали погибшие, попросил прощения у родных и близких погибших и заверил, что семьям будет оказана материальная помощь в виде единовременной выплаты 2 млн рублей.

Трагедия на шахте в Соликамске произошла 22 декабря. В результате пожара, возникшего в стволе шахты, под землёй остались заблокированы девять человек из бригады, выполнявшей ремонтные работы в шахте. Все девять человек погибли, их тела были найдены 23 декабря горноспасательными службами.