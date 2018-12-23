Предновогоднюю тишину выходных дней разорвали тревожные сообщения из пермского города Соликамска. В одной из шахт компании «Уралкалий» утром 22 декабря возник пожар. От внешнего мира огнём и дымом оказались отрезаны девять человек. Все они — работники подрядной организации, которая выполняла в шахте «Уралкалия» строительные работы. Казалось, всё шло по плану. Но 22 декабря что-то пошло не так.

Иван Шилов ИА REGNUM Шахтеры

Надежды и смерть

Пожар в четвёртом стволе шахты соликамского калийного рудного управления №3 возник в 12:04 по местному времени (10:04 мск). В тот момент объект не использовался по своему прямому назначению. В декабре 2017 года его передали подрядной организации для проведения строительных работ. В роли подрядчика выступило ФГУП «Строительное управление №30», официально зарегистрированное в Башкирии. Это весьма крупная организация, которая имеет солидный опыт проведения строительных работ под землёй. Среди прочего её рабочие трудились на объектах метрополитена в Екатеринбурге.

В шахте Соликамска рабочие делали углубление и усиление ствола. К моменту возгорания внутри находились 17 сотрудников подрядной организации. Восьмерых эвакуировали сразу, они не пострадали. Ещё девять человек остались под землёй.

Как пишут местные СМИ, в первые мгновения после начала пожара заблокированные в стволе шахты рабочие отзывались по рации. Затем связь прервалась. Прибывшие на место аварии сотрудники МЧС попытались к ним прорваться, но безуспешно. Высокая температура в стволе шахты не позволила спасти людей. К тому же пожар так и не был потушен. Пожарные проливали ствол шахты водой, но необходимого эффекта это не возымело.

Затем была предпринята вторая попытка, третья, четвёртая, пятая, шестая… В полной боевой готовности к вылету в Соликамск были горноспасатели новосибирского отряда МЧС России. Три горноспасательных отряда выехали к месту аварии из Свердловской области. Но ближе к вечеру стало понятно, что живыми застрявших в шахте рабочих уже не увидеть. Одна из проблем — запасы кислорода. Шахтёры работали внизу в специальных костюмах, кислорода у каждого из них было примерно на шесть часов. Если он закончится, то верная смерть. Ближе к вечеру в СМИ уже заговорили о гибели всех девяти рабочих. А затем краевое управление СКР заявило о том, что по факту нарушения правил безопасности, которое повлекло гибель девяти человек, возбуждено уголовное дело.

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Mchs.ru Горноспасатели

Когда пожар уже был потушен, у спасателей возникла новая проблема. Ствол шахты из-за нагрева оказался деформирован. Очередная попытка добраться до застрявших внутри шахтёров провалилась. В краевом управлении МЧС России заявляют: попыток спуститься в шахту было восемь. И только утром сотрудники МЧС смогли спуститься вниз. Худшие ожидания оправдались. Вначале нашли тела восьми рабочих, а потом и девятого.

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Первые задержания

Трагедия в Соликамске затронула три региона Российской Федерации. Заблокированными под землёй оказались жители Пермского края, Башкирии и Краснодарского края. С родственниками погибших работают психологи.

ЧП вышло на федеральный уровень. В Московской патриархии журналистам заявили о том, что патриарх Кирилл соболезнует родным и близким горняков и молится за упокоение душ усопших. А президент России Владимир Путин заслушал доклады руководителя краевого управления МЧС Евгения Зиничева и губернатор Максима Решетникова и поручил принять все необходимые меры для оказания помощи пострадавшим и семьям погибших.

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Полпред президента в Приволжском федеральном округе Игорь Комаров в своём обращении к Решетникову отметил, что смерть горняков — огромная человеческая трагедия.

«Остались дети, жены, родители… Мы сделаем все для помощи семьям погибших. Никто из них не останется без внимания и поддержки», — сказал полпред.

Отметим, власти регионов уже пообещали такую поддержку. Так, семьи троих погибших горняков из Башкирии получат по миллиону рублей. Такое распоряжение 23 декабря подписал врио главы республики Радий Хабиров. О помощи родственникам погибших горняков заявил и губернатор Пермского края Максим Решетников. 22 декабря, когда в Соликамске ещё теплилась надежда спасти рабочих, он срочно выехал на место ЧП. Когда стало понятно, что шахтёры погибли, руководство Прикамья оповестило о трагедии власти Краснодарского края и Башкирии. Семьи погибших шахтёров-пермяков также получат по миллиону. Соответствующее распоряжение уже подписано. А 24 декабря объявлено в Прикамье днём траура.

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Дарья Антонова ИА REGNUM Гвоздики

Также единовременные выплаты произведёт и работодатель шахтёров. Каждой семье погибшего «Управление строительства №30» выплатит по 2 млн рублей. Плюс на каждого иждивенца будет сделана выплата в размере среднегодового заработка за прошедший год, также семьи получат по миллиону рублей в виде страховой выплаты. Наконец, будут возмещены расходы на похороны. Работодатель компенсирует стоимость транспорта и места на кладбище.

Отметим, президент Владимир Путин отдельно поручил следственным органам разобраться с причинами, приведшими к гибели людей. Затем официальный представитель СКР Светлана Петренко оповестила общественность о том, что расследование уголовного дела будет вести центральный аппарат ведомства. Такое распоряжение дал председатель СКР Александр Бастрыкин. Также она официально заявила о первых задержанных. Все они — сотрудники той самой подрядной организации: два горных мастера, начальник участка №5 и начальник объекта шахтостроительного комплекса. Не исключено, что список будет дополнен. Резонанс слишком большой, чтобы это дело расследовали спустя рукава, и можно не сомневаться в том, что итогом следственных действий станут обвинительные приговоры. На помощь пермским коллегам отправлены самые опытные криминалисты центрального аппарата СКР.

Впрочем, у родственников погибших пока другие заботы. В Соликамск уже приехали семьи погибших жителей Башкирии. Также ожидаются родственники горняка из Краснодарского края. В качестве места временного проживания им отвели муниципальный лагерь отдыха «Лесная сказка». Впереди — опознание погибших и похороны. И долгие недели, месяцы привыкания к реальности — к тому, что близкого, родного человека — опоры и надежды — больше нет.