Соликамск, Пермский край, 23 декабря, 2018, 14:02 — ИА Регнум. Доклады главы МЧС Пермского края Евгения Зиничева и губернатора Пермского края Максима Решетникова заслушал по телефону президент России Владимир Путин. Об этом сообщается 23 декабря на сайте президента России.

Kremlin.ru Владимир Путин

Владимир Путин дал поручение о принятии всех необходимых мер по оказанию помощи пострадавшим и семьям погибших в городе Соликамске горняков.

Также глава государства поручил следственным органам разобраться в причинах, которые привели к гибели девятерых человек.

Ранее сообщалось, что Решетников выразил родным и близким погибших свои соболезнования, а также распорядился оказать семьям погибших всестороннюю помощь.

По распоряжению главы Пермского края в регионе 24 декабря объявлен траур. Также Решетников заявил, что семье каждого погибшего горняка будет выплачена компенсация в размере 1 млн рублей.

Глава компании, сотрудниками которой были погибшие рабочие, попросил прощения у родных и близких погибших и сообщил, что компания выплатит 2 млн рублей семьям погибших горняков.