Соликамск, Пермский край, 23 декабря, 2018, 18:31 — ИА Регнум. В пермский Соликамск направлены лучшие криминалисты центрального аппарата Следственного комитета России. Такое решение принял глава ведомства Александр Бастрыкин, сообщила журналистам официальный представитель СКР Светлана Петренко.

Sledcom.ru Следственный комитет

Следователям предстоит на месте установить полную картину трагедии, которая произошла 22 декабря в одной из шахт компании «Уралкалий». Также от них ждут всесторонней помощи сотрудникам местного управления СКР.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 22 декабря в шахте погибли девять рабочих подрядной организации. На объекте они вели строительные работы. В районе 10:00 по местному времени возник пожар. Люди под землёй фактически оказались отрезаны от поверхности.

Спасатели предприняли несколько попыток добраться к ним, но безуспешно. Утром 23 декабря были найдены тела всех девяти рабочих. По уголовному делу о нарушении правил безопасности уже задержаны четыре сотрудника подрядной организации.