Скандал с чиновницей Ольгой Глацких и последствия
Скандальная экс-чиновница Глацких представила проект для детей
Ушедшая со скандалом с госслужбы Ольга Глацких открыла школу художественной гимнастики в Екатеринбурге. Об этом экс-чиновница сообщила в Instagram. В школе «Ты сможешь сам» будут занятия не только детей, но и их родителей — последним предложены занятия по растяжке и стрейчингу. Однако главный упор...
12 августа 2019
Скандальной экс-чиновнице Глацких не отдали свердловский Дворец спорта
Бывшая гимнастка и директор свердловского департамента молодёжной политики Ольга Глацких не стала директором Дворца игровых видов спорта «Уралочка». Об этом пишут местные СМИ. Ранее некоторые местные наблюдатели не исключали, что именно она возглавит ДИВС после отставки прежнего руководителя...
16 июля 2019
Свердловский прокурор зафиксировал нарушения в тратах на молодёжь
Прокурор Свердловской области Сергей Охлопков обнаружил серьёзные нарушения в сфере трат на молодёжные программы. Об этом этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе свердловской прокуратуры. «Прокурор внес главе региона Евгению Куйвашеву представление с требованием исправить ситуацию с...
13 мая 2019
Дело об убийстве инвалида и снова «Ельцин-центр»: Екатеринбург за неделю
В Екатеринбурге и Свердловской области неделя с 1 по 7 апреля традиционно выдалась насыщенной. Началась она с устранения коммунальной аварии, которая оставила Камышлов без холодной воды, а закончилась решением областного суда по резонансному делу о судьбе девочки, которая родилась в Италии, но была...
8 апреля 2019
В НАТО заговорили о вызове РФ, в РФ решают вопрос с жильём: Радио REGNUM
Страны НАТО готовят против России «пакет мер»; В Академии Можайского в Петербурге произошёл взрыв; В РФ ищут способы снизить цены на жильё; Экс-чиновница Глацких нашла новую работу; Суд проверит законность ареста экс-министра Абызова. Следующий выпуск новостей на Радио REGNUM в 14:00 мск. Слушайте...
3 апреля 2019
Скандальная экс-чиновница Глацких нашла новую работу
В Свердловской области бывшая директор департамента молодёжной политики Ольга Глацких нашла новую работу. Снимок с рабочего места она опубликовала в своём instagram-аккаунте. «Первая подпись, первый документ. Инвалид второй группы по военной травме будет заниматься в фитнес-зале ДИВС бесплатно», —...
2 апреля 2019
Скандальная экс-чиновница Глацких оправдалась за детский лагерь в Испании
Детский спортивный лагерь, организуемый бывшей свердловской чиновницей Ольгой Глацких, проводится в Испании из-за удобства площадки. Об этом Глацких заявила на своей странице в социальной сети Instagram. Ранее экс-чиновница заявляла, что в сборах в Испании поучаствуют не только дети из России, но и...
11 марта 2019
СМИ: скандальной свердловской экс-чиновнице Глацких нашли новую работу
В Свердловской области бывшему директору департамента молодёжной политики Ольге Глацких нашли новую работу. Об этом сообщают местные СМИ. Как пишет издание Ura.ru, она может стать заместителем директора Дворца игровых видов спорта «Уралочка». В перспективе якобы она возглавит это учреждение...
27 февраля 2019
Фирму семьи экс-чиновницы Глацких подозревают в картельном сговоре
Свердловское управление Федеральной антимонопольной службы (ФАС) возбудило дело о картельном сговоре в отношении конкурентов компании «Ремстройгаз», которой владеет семья бывшей чиновницы Ольги Глацких, уволившейся с государственной службы после того, как она на встрече со школьниками заявила, что...
19 февраля 2019
Скандальная экс-чиновница Глацких зовёт на Урал гимнасток России
В Свердловской области бывшая глава департамента молодёжной политики Ольга Глацких проведёт всероссийский турнир по гимнастике. Открытие состоится в Нижнем Тагиле в пятницу, 15 февраля, заявила она на своей странице в соцсети Instagram. «Мой первый проект — Всероссийский турнир «Ты сможешь сам»», —...
13 февраля 2019
Екатеринбург в 2018 году: безбашенный город, одноглавая мэрия и ЧМ
В 2018 году происходившие в Свердловской области и Екатеринбурге события не раз выходили в топ федеральной информационной повестки. Какие-то события были «запрограммированы» и обречены на пристальное внимание, а какие-то вырвались на повестку неожиданно, чем порой даже немало смутили чиновников...
28 декабря 2018
Свердловская чиновница Глацких написала заявление об увольнении
Свердловская чиновница Ольга Глацких написала заявление на увольнение по собственному желанию. Информацию об этом подтвердили в департаменте информационной политики региона корреспонденту ИА REGNUM. В департаменте отметили, что такое заявление было действительно подписано Глацких, однако от...
26 декабря 2018
Компанию отца Ольги Глацких проверяют в антимонопольной службе
Управление Федеральной антимонопольной службы (УФАС) по Свердловской области изучает информацию о возможном нарушении законодательства компанией «Ремонтстройгаз», которой владеет отец скандальной чиновницы Ольги Глацких и бывший мэр города Лесного Вячеслав Глацких. Об этом заявил глава...
25 декабря 2018
Угрозы инвалиду и громкие заявления: Свердловская область за неделю
В Свердловской области на прошедшей неделе (17−23 декабря) всё внимание общественности было обращено на пресс-конференцию с президентом Российской Федерации Владимиром Путиным. Но и региональная повестка давала о себе знать. За прорыв К большой пресс-конференции с президентом, которая прошла 20...
25 декабря 2018
Проект Глацких готовится к переходу под новое министерство
Фонд поддержки талантливых детей «Золотое сечение» готов продолжить свою работу под кураторством нового министерства образования и молодёжной политики региона. Об этом заявила глава фонда Елена Короткова корреспонденту ИА REGNUM. По словам Коротковой, фонд уже имел опыт работы с министерством...
24 декабря 2018
Образовательный проект Глацких до сих пор проверяют следователи
В Свердловской области фонд поддержки талантливых детей «Золотое сечение», ранее курируемый департаментом молодежной политики под началом Ольги Глацких, ещё проверяется сотрудниками СКР. Об этом заявила директор фонда Елена Короткова на пресс-конференции, передаёт корреспондент ИА REGNUM. «Сейчас...
24 декабря 2018
Чиновница Глацких потеряла право на жилищную субсидию
Директор департамента молодёжной политики Свердловской области Ольга Глацких некоторое время имела право на получение субсидии из бюджета для приобретения жилья. Но в настоящее время она его автоматически потеряла, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в департаменте информационной политики...
22 декабря 2018
Путин прокомментировал ситуацию с Ольгой Глацких
Некоторые российские чиновники, позволяющие себе оскорбительные высказывания в отношении граждан, не отдают себе отчёта в том, что говорят, или занимают не свое место. Об этом заявил 20 декабря на итоговой пресс-конференции президент РФ Владимир Путин, передает корреспондент ИА REGNUM. Комментируя...
20 декабря 2018
Свердловский вице-губернатор о Глацких: «Посмотрим на общественное мнение»
Дальнейшая политическая судьба Ольги Глацких зависит в том числе от умонастроений свердловчан. Об этом заявил новый вице-губернатор Свердловской области по внутренней политике Сергей Бидонько в беседе с журналистами, передаёт корреспондент ИА REGNUM. «Сейчас принято решение о реформе департамента...
18 декабря 2018
Должность чиновницы Глацких убрали из структуры свердловского правительства
Должность директора свердловского департамента молодёжной политики Ольги Глацких исключена из структуры регионального правительства. Такое решение приняло Законодательное собрание Свердловской области, передаёт корреспондент ИА REGNUM. Напомним, 10 декабря стало известно о том, что департамент...
18 декабря 2018