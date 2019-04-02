Екатеринбург, 2 апреля, 2019, 20:32 — ИА Регнум. В Свердловской области бывшая директор департамента молодёжной политики Ольга Глацких нашла новую работу. Снимок с рабочего места она опубликовала в своём instagram-аккаунте.

Midural.ru Ольга Глацких

«Первая подпись, первый документ. Инвалид второй группы по военной травме будет заниматься в фитнес-зале ДИВС бесплатно», — подписала женщина свою фотографию.

Как пишут местные СМИ, сейчас она работает заместителем директора Дворца игровых видов спорта. Эту информацию журналистам подтвердили и в самом учреждении.

Отметим, новость о новом месте работы Ольги Глацких практически ни для кого не стала неожиданностью. О том, что она будет работать именно там, местные СМИ сообщали ранее.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, осенью 2018 года Глацких оказалась в центре сандала. В интернете оказался опубликован видеосюжет одной из телекомпаний Кировграда. В отчёте о встрече с общественностью города прозвучали и её слова о том, что государство ничего не должно молодёжи, а их родителей не просило рожать.

Разгорелся скандал. Чиновница была отстранена от работы. Но в декабре ей объявили выговор и вернули на прежнюю должность. Правда, тогда же стало известно о том, что её департамент сливают с министерством общего и профессионального образования. А затем Ольга Глацких уволилась с работы.