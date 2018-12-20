Москва, 20 декабря, 2018, 15:58 — ИА Регнум. Некоторые российские чиновники, позволяющие себе оскорбительные высказывания в отношении граждан, не отдают себе отчёта в том, что говорят, или занимают не свое место. Об этом заявил 20 декабря на итоговой пресс-конференции президент РФ Владимир Путин, передает корреспондент ИА REGNUM.

Midural.ru Ольга Глацких

Комментируя ситуацию со свердловской чиновницей Ольгой Глацких, Путин отметил, что нередко бывает такое, что человек, став чиновником, пока не готов к такой работе.

«Значит, он просто не готов для такой работы. Нужно работать с людьми. И с ними много порядочных и деятельных людей. Но невозможно всё закрыть и потом коробочку, а там всё будет хорошо», — указал Путин.

Как сообщало ИА REGNUM, 18 декабря заксобрание Свердловской области приняло решение исключить из структуры регионального правительства должность директора свердловского департамента молодёжной политики Ольги Глацких, известной своим выражением: «Государство не просило вас рожать».

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