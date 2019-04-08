Екатеринбург, 8 апреля, 2019, 07:39 — ИА Регнум. В Екатеринбурге и Свердловской области неделя с 1 по 7 апреля традиционно выдалась насыщенной. Началась она с устранения коммунальной аварии, которая оставила Камышлов без холодной воды, а закончилась решением областного суда по резонансному делу о судьбе девочки, которая родилась в Италии, но была увезена своей матерью в Россию.

Иван Шилов ИА REGNUM Ельцин-Центр

Двухдневная засуха

В Камышлове авария произошла днём 30 марта. Талые воды подтопили машинное отделение насосной станции. В результате насосы вышли из строя. Без холодной воды осталось 444 жилых дома и 22 социальных объекта.

Чиновники организовали подвоз населению воды. Тем временем рабочие устраняли последствия аварии. Днём 1 апреля водоснабжение было восстановлено, а к вечеру того же дня санитарные врачи разрешили эту воду пить.

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Почётная отставка

На ушедшей неделе власть сменилась в Свердловском областном суде. Свою должность оставил Александр Дементьев, который ушёл в почётную отставку.

Дементьев был председателем областного суда шесть лет, с 2013 года. Его временным преемником назначен Владимир Дмитриев, который с 2018 года был заместителем председателя по гражданским делам.

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Погром в «Коммерсанте»

1 апреля местные СМИ обошла новость о погроме в офисе уральского представительства газеты «Коммерсантъ». И это не было шуткой. Бардак обнаружили сотрудники, которые пришли на работу. Пострадали серверная, кабинеты главного редактора, главного бухгалтера и генерального директора.

Также пропало два жёстких диска. Налётчик был быстро задержан. Оказалось, что он был пьян и в ночь на 1 апреля проник в офис. Размер ущерба оценён в 70 тыс. рублей. А гражданину хулигану грозит до пяти лет колонии.

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Просроченная капельница

На ушедшей неделе не обошлось без новостей о различных ЧП в медицинских учреждениях. В одной из больниц города Полевского девочке поставили просроченную капельницу. Об этом заявила журналистам мать ребёнка.

Девочка была госпитализирована ещё 28 марта. В тот же день и 29 марта ей ставили капельницы. Её мать заметила странности со сроком годности и подняла тревогу.

Прокуратура начала проверку по факту инцидента. Мать девочки уже опрошена. Также следователи изучили видеозапись, представленную женщиной.

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Новая должность Глацких

Бывшая свердловская чиновница Ольга Глацких нашла новую работу и уже подписала первый документ. Теперь она — заместитель директора Дворца игровых видов спорта.

Глацких стала широко известна после скандала, в который попала осенью. В интернете оказалась опубликована видеозапись с её словами о том, что государство ничего не должно молодёжи и не просило их родителей рожать. После скандала на время её отстранили от работы. В декабре вернули, объявив выговор, но при этом постановили объединить возглавляемый ею департамент молодёжной политики с областным министерством образования. А затем чиновница решила уйти по собственному желанию.

Подробно: Скандальная экс-чиновница Глацких нашла новую работу

Приговор смягчили

4 апреля Свердловский областной суд смягчил приговор фитнес-тренеру Алексею С. В ноябре гражданин был признан виновным в действиях сексуального характера в отношении несовершеннолетней. Тогда ему назначили восемь лет колонии. Облсуд смягчил приговор до шести лет.

Сам тренер не признает своей вины, защита также настаивает на его невиновности. В интернете активно распространялась видеозапись, из которой следует, что тренер и девочка, которая якобы стала пострадавшей, просто сидят на одном диване, но на расстоянии друг от друга. Впрочем, представители следствия настояли на его виновности.

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Девочку отдадут отцу-иностранцу

5 апреля Свердловский облсуд вынес решение по другому резонансному делу. Женщина, которая в 2018 году вывезла свою дочь из Италии на Урал, должна отдать её отцу ребёнка — гражданину Италии. Со своей стороны итальянец обещает возместить расходы по «доставке» и отказаться от уголовного преследования россиянки за «похищение» ребёнка.

Отметим, мать девочки ранее заявляла о том, что не будет отдавать её отцу. Но Железнодорожный районный суд принял решение в пользу отца девочки. Основанием для этого стала Гаагская конвенция, которую ранее подписала в том числе и Россия.

Подробно: Свердловский суд обязал россиянку отдать дочь отцу-итальянцу

Академический район станет административным

В Екатеринбурге через четыре года может появиться восьмой административный район. Его создадут на месте жилого района Академический, который сейчас активно застраивается.

Строить его начали ещё в середине нулевых. Сейчас здесь проживают несколько десятков тысяч человек, а к 2025 году количество жителей может перевалить за 300 тысяч. Разговоры о том, что район пора делать административным, идут давно. Сейчас они обретают всё более реальные черты. Возможно, к 2023 году в Екатеринбурге будет уже восемь районов.

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Неоднозначная выставка в «Ельцин-центре»

«Ельцин-центр» снова привлёк внимание СМИ. Там открылась выставка фотографа Лиисы Йокинен из Финляндии. На фотографиях представлены люди в возрасте от 16 и старше в самых кричащих костюмах. Фотовыставка уже подверглась критике со стороны общественности.

Подробно: «Это не игра, а война». В «Ельцин-центре» представили «молодёжь будущего»

Дело об убийстве инвалида

В городе Берёзовском подходит к концу судебный процесс над четырьмя подростками, которые до смерти забили инвалида. Им вменяют убийство.

Преступление было совершено 9 августа. Жертвой несовершеннолетних стал 20-летний инвалид. Его заманили в район гаражей и до смерти забили.

Преступление вызвало широкий резонанс, и похоже, что только это позволило привлечь нападавших не за причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее смерть, а именно за убийство. На заседании 5 апреля прокурор запросил для каждого из четверых обвиняемых срок наказания — 9 лет и 9 месяцев колонии. Скоро в этом резонансном деле будет поставлена точка.

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