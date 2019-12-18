Арест гражданки РФ Марии Бутиной в США
Суд удовлетворил запрос Бутиной об отзыве ее апелляции
Решение удовлетворить ходатайство общественницы Марии Бутиной, освобожденной из американской тюрьмы и вернувшейся в РФ, об отзыве ее апелляции на постановление нижестоящей судебной инстанции, принял апелляционный суд округа Колумбия, 17 декабря сообщается на сайте суда. Ранее Бутина подала...
18 декабря 2019
Бутину взял на работу российский телеканал
Общественница Мария Бутина, освобождённая из американской тюрьмы, стала сотрудницей телеканала RT. Об этом говорится в сообщении, опубликованном 17 декабря на сайте канала. Бутина уже участвовала в стриме «Молодая кровь!» 11 декабря. Она будет вести стрим «Прекрасная Россия бу-бу-бу». Как сообщало...
17 декабря 2019
Бутина объяснила, почему согласилась работать в аппарате омбудсмена
О включении Марии Бутиной в группу экспертов по защите прав граждан РФ за рубежом сообщила 22 ноября журналистам Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова. Комментируя своё решение, Бутина в интервью «Звезде» пояснила, что ей удалось вернуться в Россию из Соединённых Штатов (где её...
22 ноября 2019
Бутина: в американских тюрьмах женщин лишают средств гигиены
Освобожденная из американской тюрьмы Мария Бутина настаивает на защите прав женщин в тюрьмах США, передает корреспондент ИА REGNUM 22 ноября. «Эта тема для меня непростая, она очень злободневная и позорная для страны, которая говорит о равноправии и защите прав женщин, а на практике все выглядит...
22 ноября 2019
Бутина рассказала о досмотрах с полным раздеванием
Освобожденная из американской тюрьмы Мария Бутина возмущена существующей практикой досмотра женщин в американских тюрьмах, передает корреспондент ИА REGNUM 22 ноября. «В Америке существует практика абсолютного унижения женского достоинства, когда тебя по нескольку раз в день досматривают с полным...
22 ноября 2019
«В больницу завезли здоровых»: Бутина написала об американской показухе
Российская «шпионка» Мария Бутина, недавно освобождённая из американской тюрьмы, где она провела больше года, написала свою первую колонку на Fznc.world. Оказывается, за неделю до депортации в Россию у неё брали интервью для телешоу «60 минут» (60 minutes, телеканал CBS). Прежде чем написать о чём...
18 ноября 2019
Бутина намерена помогать гражданам РФ, находящимся за рубежом в заключении
Гражданка России Мария Бутина, ранее освобождённая из американской тюрьмы, хотела бы заняться помощью своим согражданам, который находятся за рубежом в заключении. Об этом она 8 ноября заявила на встрече со студентами Алтайского государственного университета, выпускницей которого является. «Я буду...
8 ноября 2019
Бутина: «Я — снова полноценный гражданин России»
Освобождённая из тюрьмы в США гражданка России Мария Бутина получила новый паспорт. Об этом написала она на странице в социальной сети «ВКонтакте».» Я — снова полноценный гражданин России, — написала Бутина, выложив фото документа. — Мне выдали новый паспорт». По ее словам, сотрудники ФБР отобрали...
3 ноября 2019
Мария Бутина займётся защитой прав российских заключённых за рубежом
Отбывшая тюремный срок в американской тюрьме гражданка России Мария Бутина планирует заняться правозащитной деятельностью. Об этом она сообщила в опубликованном 30 октября интервью газете «Известия». "Это не та известность, которую бы я хотела в своей жизни, но получилось так, как получилось, —...
30 октября 2019
Отец Марии Бутиной рассказал о её ближайших планах
Отбывшая тюремный срок в американской тюрьме Мария Бутина в ближайшее время планирует отдыхать и общаться с семьей. Об этом 29 октября сообщил журналистам её отец по прибытии в аэропорт Барнаула. «В планах Марии Бутиной — отдых и встречи с семьёй», — приводит его слова РИА Новости. Отец девушки...
29 октября 2019
Мария Бутина вернулась в родной Барнаул
Освобождённая из тюрьмы в США гражданка России Мария Бутина в ночь на вторник, 29 октября, прилетела в родной город Барнаул, передаёт ТАСС. Как сообщается, самолёт с Бутиной, вылетевший из московского аэропорта «Шереметьево», прибыл в Барнаул в 05:11 по местному времени (01:11 мск). Вместе с...
29 октября 2019
Бутина рассказала о бесчеловечных условиях содержания в тюрьме США
Во время пребывания в американской тюрьме людей лишают ощущения времени, держат заключённых в холоде, а доставляя в суд, заковывают в кандалы, из-за которых у человека начинаются кровотечения. Об этом 28 октября в эфире программы «Время покажет» на Первом канале рассказала российская гражданка...
28 октября 2019
Мария Бутина рассказала о том, из-за чего она оказалась американской тюрьме
Преследования, которым в США подверглась российская гражданка Мария Бутина, объясняются «внутренними разборками», которые творились на момент ее ареста в американском обществе. Об этом 28 октября в эфире программы «Время покажет» на Первом канале рассказала сама Бутина. «Во американском обществе...
28 октября 2019
Мария Бутина: США не правовое государство
Гражданка России Мария Бутина, освобожденная из американской тюрьмы, заявила, что Соединенные Штаты не являются правовым государством, об этом 27 октября сообщает издание Sputnik. «Как говорится, был бы человек, а статью найдем. И применимо это в данной ситуации не к Советскому Союзу, а к...
27 октября 2019
Посольство РФ призвало США «прекратить охоту»
Властям США следует прекратить охоту за гражданами Российской Федерации по всему миру. Об этом говорится в сообщении посольства РФ в США на странице в соцсети Twitter. «Прекратите (власти США) охоту за россиянами по всему миру, — говорится в сообщении дипломатической миссии, сделанном в связи с...
26 октября 2019
Гражданам России в США «следует беспокоиться» — Бутина
Гражданам России, которые в настоящее время находятся в США, «следует беспокоиться». Об этом сообщила прилетевшая в РФ после отбытия наказания в американской тюрьме Мария Бутина в эфире телеканала RT. По ее словам, «если вы россиянин в США — вам следует беспокоиться», поэтому она в ближайшее время...
26 октября 2019
Мария Бутина возвращается в Россию из американской тюрьмы — трансляция
Гражданка России, политолог и общественный активист Мария Бутина должна вернуться в Россию из США, где ее содержали в тюрьме по политическим мотивам. В апреле 2019 года суд в США приговорил Бутину к 18 месяцам лишения свободы, признав её виновной в «сговоре с целью незаконной работы на...
26 октября 2019
Бутина отметила, что статьи о ней в российских СМИ были большой поддержкой
Статьи о ней в российских СМИ назвала большой поддержкой для неё освобождённая из тюрьмы в США российская гражданка Мария Бутина. Её слова приводит пресс-служба МИД России в своих официальных аккаунтах в социальных сетях. Как пояснила Бутина, первые дни в американской тюрьме ей было особенно...
26 октября 2019
Бутина пояснила, почему она уже не считает США правовым государством
О своих иллюзиях по поводу верховенства права в США рассказала освобождённая гражданка России Мария Бутина в интервью Sputnik и RT по пути в Москву. По словам Бутиной, она наивно считала, проживая в США, что находится в правовом государстве. И даже после показаний, которые она дала в комитете...
26 октября 2019
Бутина не исключила, что предпримет действия по защите своей репутации
Возможность, что она предпримет какие-то юридические шаги по защите своей репутации, не исключила Мария Бутина, прибывшая на родину после тюремного заключения в США. Об этом она сообщила в интервью Sputnik и RT по дороге в Москву. Как пояснила Бутина, пока она предпочитает не говорить о том, что...
26 октября 2019