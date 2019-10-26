Мария Бутина возвращается в Россию из американской тюрьмы — трансляция
Отбывшая наказание в американской тюрьме гражданка России Мария Бутина подписала документы об освобождении, 25 октября она будет выпущена из американской тюрьмы.
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Гражданка России Мария Бутина 25 октября будет переведена из федеральной тюрьмы города Таллахасси во Флориде в миграционный центр Майами, откуда в тот же день вылетит в Москву.
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Семья Марии Бутиной проживает в Алтайском крае, здесь же родилась и училась сама Мария.
Угрозы отсрочки депортации Марии Бутиной после ее освобождения из американской тюрьмы нет, рассказал адвокат гражданки России Роберт Дрисколл.
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В камере тюрьмы в городе Александрия под Вашингтоном, где раньше содержалась Мария Бутина, в настоящее время находится другая гражданка РФ, петербурженка Оксана Вовк, обвиняемая властями США в причастности к наркопреступлению.
«Я в камере, где сидела Мария Бутина. Её 106 дней там мучили. Когда мне вещи выдавали, я увидела, что на мешке написано по-русски «МОЕ». Спросила, а мне они про Бутину сказали. Она более разговорчивая, чем я, призналась. А куда тут деваться? Тут что хочешь признаешь», — рассказала женщина в интервью петербургскому изданию «Фонтанка».
Гражданка России Мария Бутина, находясь в американской тюрьме в Таллахасси, работала в столовой, бегала по утрам и вела записи от руки. Об этом рассказал ее адвокат Роберт Дрисколл.
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По мнению алтайского общественника, основателя «Школы реальной политики» Константина Емешина, «дело Бутиной» — это классический пример формирования технологий «фейков».
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В той борьбе, которую Демократическая партия США ведёт против президента Америки Дональда Трампа, используются все доступные методы, в том числе и самые грязные, считает политолог Владимир Шаповалов.
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Отец Марии Бутиной Валерий Бутин рассчитывает, что уже вскоре сможет повидаться со своей дочерью дома.
На протяжении многих десятилетий США грубо попирают нормы международного права, распространяя свою юрисдикцию на весь мир, считая свою власть мировым правительством и мировым судом, считает политолог Владимир Шаповалов.
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Гражданке России Марии Бутиной не предъявили бы обвинения в работе в США иностранным агентом в случае, если бы у неё было бы не российское гражданство. Об этом 25 октября рассказал адвокат Бутиной Роберт Дрисколл.
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Западные СМИ, игнорируя закон и нормы журналистской этики, упорно продолжают называть гражданку России Марию Бутину «шпионкой», хотя даже судебные органы США официально давно отказались от обвинения Бутиной в шпионаже. На это обратил внимание политолог Владимир Корнилов.
Российский уполномоченный по правам человека Татьяна Москалькова дала свой комментарий поводу возвращения на родину осуждённой в США гражданки России Марии Бутиной.
Подробности в материале: Москалькова отреагировала на возвращение Бутиной на родину
В местах заключения к российской гражданке Марии Бутиной применялась сегрегация, ей не давали спать и плохо кормили. Об этом заявил официальный представитель Марии Бутиной в Москве Александр Ионов.
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МИД России подчеркивает незаконность тюремного заключения Марии Бутиной в США и отвергает сравнение истории злоключений Бутиной, а также граждан РФ Виктора Бута и Константина Ярошенко с делом гражданина США Пола Уилана, который обвиняется в шпионаже против России.
Мария Бутина должна до конца октября вернуться в Россию. Об этом заявил глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий (ЛДПР).
«25 октября истекает срок заключения Бутиной, в течение последующих трех дней она должна будет прилететь в Россию», — сказал Слуцкий.
В России со дня на день ждут возвращения на родину гражданки России Марии Бутиной, осуждённой в США по надуманному обвинению и более года содержавшейся в заключении. Корреспонденту ИА REGNUM удалось взять краткое интервью у отца Марии — Валерия Бутина.
Об этом: «Судьба у неё такая»: Валерий Бутин о своей дочери, осуждённой в США
Как сообщало ИА REGNUM, российскую гражданскую активистку Марию Бутину, которую 25 октября должны освободить из американской тюрьмы, очень ждут дома, на Алтае.
«Семья — это настоящее сокровище. Не забывайте. Никого ближе в жизни не будет никогда!» — написала сама Мария в своем Instagram четыре года назад, когда до злоключений в США было еще далеко.
Цитата со страницы Марии Бутиной (instagram.com/butina_maria/)
Алтайский общественник Константин Емешин — основатель Школы реальной политики, которую некогда посещала осуждённая в США гражданка России Мария Бутина — гордится тем, что у него была такая ученица:
Об этом: Алтайский общественник Константин Емешин гордится Марией Бутиной
Президент РФ Владимир Путин не планирует встречаться с Марией Бутиной, которую осудили в США. Об этом заявил журналистам пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
Подробности в материале: В планах Путина нет встречи с Бутиной — Песков
Родители Марии Бутиной везут в Москву чемодан вещей для дочери. Это тёплые вещи и одежда для занятий спортом на случай, если Мария решит какое-то время оставаться в столице, сообщает RT.
Известно, что Мария выходит из заключения в одном спортивном костюме, поэтому новая одежда ей очень нужна. Также известно, что в Барнауле, откуда Бутина родом, уже почти достроен новый отчий дом, а в нём для неё подготовлена комната и создан определённый уют, если возникнет желание поработать с компьютером и отдохнуть.
Мария Бутина после отбытия наказания в США переведена в иммиграционную тюрьму в штате Флорида в рамках процесса депортации в Россию, сообщает «Телеграм"-канал «Раньше всех. Ну почти».
Российскую гражданку Марию Бутину, которая отбыла наказание в США по обвинению в незаконной деятельности в качестве иностранного агента, была переведена в иммиграционную тюрьму в штате Флорида.
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Пока не ясно, в какой именно иммиграционный центр отправили Марию Бутину, сообщает телеканал «Россия 24».
Вероятнее всего, вылетать в Москву Мария Бутина будет из Майами (штат Флорида, США), до международного аэропорта которого от тюрьмы в Таллахасси примерно 700 км, предположил собственный корреспондент ВГТРК в США Денис Давыдов.
Из аэропорта Мария Бутина сможет позвонить адвокату и сообщить, каким рейсом она вылетает в Россию. Ближайший авиарейс из Майами в Москву — в 18:00 по местному времени. В этом случае уже 26 октября в полдень Мария Бутина будет на родине.
Марию Бутину будут сопровождать в пути сотрудники иммиграционной службы США.
«Мария Бутина на свободе! Ура!» — пишут в «Телеграм"-каналах.
В иммиграционной службе США RT подтвердили, что Бутина выпущена из тюрьмы и ожидает репатриации в Россию, пишет RT.
Осужденную в США уроженку Алтайского края Марию Бутину освободили из американской тюрьмы, сообщает CNN со ссылкой на Федеральное бюро тюрем.
Отбытия на родину она ожидает в иммиграционном центре в штате Флорида.
Глава МИД России Сергей Лавров: «Российская сторона довольна освобождением Марии Бутиной».
Иммиграционная служба США не обсуждает ход депортации Бутиной.
Готовятся документы о депортации.
Родители Марии Бутиной летят из Сибири в Москву.
Глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий (ЛДПР) надеется, что уже 26 октября Мария Бутина прилетит в Москву, и обещает ей дальнейшую поддержку, передает корреспондент ИА REGNUM.
«Надеюсь, что уже завтра Маша благополучно прилетит в Москву, где ее будут встречать отец и близкие люди», — отметил Слуцкий.
Читайте подробнее: Слуцкий обещает Бутиной дальнейшую поддержку
В американских тюрьмах до сих продолжают оставаться российские граждане, в Госдуме призывают не опускать руки и добиваться их возвращения в Россию.
«Длительные сроки отбывают, в частности, Константин Ярошенко,Виктор Бут, Роман Селезнев. Все они стали жертвами так называемого экстерриториального американского права и были осуждены с особым пристрастием», — напомнил глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий (ЛДПР).
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Россия приветствует решение американского суда об освобождении Марии Бутиной из тюремного заключения, заявил 25 октября журналистам глава МИД РФ Сергей Лавров.
«Мы рады тому, что наконец-то американское правосудие после очень долгих проволочек приняло решение, которого мы добивались», — сказал министр иностранных дел России.
Родители освобождённой из американской тюрьмы Марии Бутиной будут встречать её в Москве, сообщает 25 октября издание «Комсомольская правда».
По утверждению газеты, отец Марии Бутиной уже прилетел в российскую столицу из Барнаула.
Так выглядела Мария Бутина в мае 2019 года, будучи в распределительном центре в штате Оклахома, когда ожидала своей очереди на перевод в федеральную тюрьму.
Цитата из видео, которое опубликовала сестра Марии Бутиной.
RT ведёт трансляцию от здания Иммиграционной полиции США, из которого должна выйти Мария Бутина.
Если гражданка России Мария Бутина общается с нежелательными людьми — значит, виновата. Примерно такой логики придерживались американские спецслужбы. Девушка провела в заключении более года. Причём несколько первых месяцев её держали в одиночной камере.
В комментариях к трансляции от здания Иммиграционной полиции США, из которого должна выйти Мария Бутина, очень надеются увидеть, как девушка выходит на свободу.
«Свободу Бутиной!» — написал один из зрителей, увидев, как ко входу подъехал полицейский автомобиль.
То, что происходит сейчас за тонированными дверями у здания Иммиграционной полиции США, пока не знает никто, но многие надеются, что отсюда сегодня должна выйти на свободу российская «шпионка» Мария Бутина.
Цитата из трансляции RT
Родители Бутиной говорят, что Мария очень хочет на Алтай. Бабушка по семейной традиции пообещала порадовать внучку любимым тортом «Наполеон», передают «Вести».
Напомним, на малой родине она не была около трёх лет, с тех пор, как уехала учиться в Вашингтон.
Слишком много предосторожностей американское правительство принимает. Она должна быть свободной, начиная с этого утра, отметил Роберт Дрисколл — адвокат осуждённой в США гражданки России Марии Бутиной, комментируя в эфире RT секретность вокруг её освобождения.
Освобожденная из американской тюрьмы российская гражданка Мария Бутина села в самолет и готовится к вылету в Москву, сообщает РИА Новости.
Сообщается, что Бутина вылетит рейсом Su-111, который приземлится в столичном аэропорту «Шереметьево» 26 октября в 12:15 по московскому времени. Отмечается, что российская гражданка сидит у окна в самом конце воздушного судна.
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Самолет авиарейса SU-111, на борту которого находится освобожденная из американской тюрьмы российская гражданка Мария Бутина, вылетел из Майями в Москву, свидетельствуют данный онлайн-табло «Аэрофлота».
Согласно его данным, самолет вылетел на десять минут раньше запланированного. Прибытие рейса с Марией Бутиной ожидается в 11:39 по московскому времени. Самолет приземлится в столичном аэропорту «Шереметьево».
Читайте подробнее: Самолет с Марией Бутиной вылетел в Москву
Экипаж самолета Майями — Москва угостил освобожденную из американской тюрьмы российскую гражданку Марию Бутину тульским пряником, сообщает РИА Новости.
«А меня уже пряником угостили», — заявила она.
Также после взлета российскую гражданку перевели в бизнес-класс. Бутина поделилась и своими планами на будущее — она намерена отправиться в родной Барнаул 28 октября.
Подробности в материале: Бутину перевели в бизнес-класс в самолете
Всё больше политиков в США понимает абсурдность обвинений, которые были выдвинуты против Марии Бутиной, заявили 26 октября в посольстве России в Вашингтоне.
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В первую очередь после возвращение на Родину российская гражданка Мария Бутина, освобожденная из американской тюрьмы, намерена вернуться к семье. Об этом она рассказала на борту самолета Майями — Москва журналистам, сообщает РИА Новости.
«Домой хочу… На сегодняшний день я просто хочу вернуться к своей семье и сказать спасибо всем, кто меня поддерживал», — поделилась она.
Бутина подчеркнула, что первое, что она хочет сделать — это обнять своего отца, который встретит ее в столичном аэропорту «Шереметьево». Она добавила, что не справилась бы в заключении без поддержки, в том числе и со стороны неравнодушных граждан России.
Подробности в материале: Бутина рассказала о планах на ближайшее будущее
Министерство юстиции США начало проверку обстоятельств, при которых было возбуждено уголовное дело в отношении Марии Бутиной, на предмет возможных нарушений законодательства со стороны следствия, сообщил её адвокат Роберт Дрисколл.
Об этом: Минюст США расследует обстоятельства возбуждения дела Марии Бутиной
Пассажирский самолет авиакомпании «Аэрофлот», на борту которого находится российская гражданка Мария Бутина, приземлился в аэропорту «Шереметьево».
Подробности в материале: Мария Бутина вернулась на Родину
Мария Бутина:
В декабре прошлого 2018 г. Бутина заключила сделку со следствием. Её приговорили к 18 месяцам тюрьмы. Мария должна была отбывать срок до 5 ноября, но затем его сократили на десять дней.
24 октября в Соединенных Штатах начали процесс ее депортации в Россию. Сегодня она вернулась домой.
Мария Бутина не исключает, что предпримет юридические шаги для восстановления своей репутации.
Об этом: Бутина не исключила, что предпримет действия по защите своей репутации
Мария Бутина призналась, что не ожидала ареста, так как верила в верховенство права в США.
Об этом: Бутина пояснила, почему она уже не считает США правовым государством
«Частичное признание вины, на которое Мария была вынуждена пойти из-за суровых условий содержания и угрозы большого тюремного срока, не отменяет ее полной невиновности», — МИД РФ.
Бутина назвала статьи, которые она читала во время тюремного заключения о себе в российских СМИ, «глотком свежего воздуха»
Подробности в материале: Бутина отметила, что статьи о ней в российских СМИ были большой поддержкой
Гражданам России, которые в настоящее время находятся в США, «следует беспокоиться». Об этом сообщила прилетевшая в РФ после отбытия наказания в американской тюрьме Мария Бутина.
Подробности в материале: Гражданам России в США «следует беспокоиться» — Бутина