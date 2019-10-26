13:07 25.10.2019

В местах заключения к российской гражданке Марии Бутиной применялась сегрегация, ей не давали спать и плохо кормили. Об этом заявил официальный представитель Марии Бутиной в Москве Александр Ионов.

[[[quote-2]]]

Читайте также: Освобождение Бутиной отказались считать актом доброй воли США

МИД России подчеркивает незаконность тюремного заключения Марии Бутиной в США и отвергает сравнение истории злоключений Бутиной, а также граждан РФ Виктора Бута и Константина Ярошенко с делом гражданина США Пола Уилана , который обвиняется в шпионаже против России.

«25 октября истекает срок заключения Бутиной, в течение последующих трех дней она должна будет прилететь в Россию», — сказал Слуцкий.

Мария Бутина должна до конца октября вернуться в Россию. Об этом заявил глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий (ЛДПР).

В России со дня на день ждут возвращения на родину гражданки России Марии Бутиной , осуждённой в США по надуманному обвинению и более года содержавшейся в заключении. Корреспонденту ИА REGNUM удалось взять краткое интервью у отца Марии — Валерия Бутина .

«Семья — это настоящее сокровище. Не забывайте. Никого ближе в жизни не будет никогда!» — написала сама Мария в своем Instagram четыре года назад, когда до злоключений в США было еще далеко.

Как сообщало ИА REGNUM , российскую гражданскую активистку Марию Бутину , которую 25 октября должны освободить из американской тюрьмы, очень ждут дома, на Алтае.

14:28 25.10.2019

Алтайский общественник Константин Емешин — основатель Школы реальной политики, которую некогда посещала осуждённая в США гражданка России Мария Бутина — гордится тем, что у него была такая ученица:

[[[quote-3]]]

Об этом: Алтайский общественник Константин Емешин гордится Марией Бутиной

14:44 25.10.2019 Президент РФ Владимир Путин не планирует встречаться с Марией Бутиной, которую осудили в США. Об этом заявил журналистам пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. Подробности в материале: В планах Путина нет встречи с Бутиной — Песков

14:48 25.10.2019 Родители Марии Бутиной везут в Москву чемодан вещей для дочери. Это тёплые вещи и одежда для занятий спортом на случай, если Мария решит какое-то время оставаться в столице, сообщает RT. Известно, что Мария выходит из заключения в одном спортивном костюме, поэтому новая одежда ей очень нужна. Также известно, что в Барнауле, откуда Бутина родом, уже почти достроен новый отчий дом, а в нём для неё подготовлена комната и создан определённый уют, если возникнет желание поработать с компьютером и отдохнуть.

16:52 25.10.2019 Мария Бутина после отбытия наказания в США переведена в иммиграционную тюрьму в штате Флорида в рамках процесса депортации в Россию, сообщает «Телеграм"-канал «Раньше всех. Ну почти».

17:09 25.10.2019 Российскую гражданку Марию Бутину, которая отбыла наказание в США по обвинению в незаконной деятельности в качестве иностранного агента, была переведена в иммиграционную тюрьму в штате Флорида. Читайте также: Бутину посадили в иммиграционную тюрьму в штатет Флорида

17:18 25.10.2019 Пока не ясно, в какой именно иммиграционный центр отправили Марию Бутину, сообщает телеканал «Россия 24».

17:21 25.10.2019 Вероятнее всего, вылетать в Москву Мария Бутина будет из Майами (штат Флорида, США), до международного аэропорта которого от тюрьмы в Таллахасси примерно 700 км, предположил собственный корреспондент ВГТРК в США Денис Давыдов.

17:23 25.10.2019 Из аэропорта Мария Бутина сможет позвонить адвокату и сообщить, каким рейсом она вылетает в Россию. Ближайший авиарейс из Майами в Москву — в 18:00 по местному времени. В этом случае уже 26 октября в полдень Мария Бутина будет на родине.

17:25 25.10.2019 Марию Бутину будут сопровождать в пути сотрудники иммиграционной службы США.

17:27 25.10.2019 «Мария Бутина на свободе! Ура!» — пишут в «Телеграм"-каналах.

17:43 25.10.2019 В иммиграционной службе США RT подтвердили, что Бутина выпущена из тюрьмы и ожидает репатриации в Россию, пишет RT.

17:53 25.10.2019 Мария Бутина Pavel Starikov

18:08 25.10.2019 Осужденную в США уроженку Алтайского края Марию Бутину освободили из американской тюрьмы, сообщает CNN со ссылкой на Федеральное бюро тюрем. Отбытия на родину она ожидает в иммиграционном центре в штате Флорида.

18:11 25.10.2019 Глава МИД России Сергей Лавров: «Российская сторона довольна освобождением Марии Бутиной».

18:13 25.10.2019 Иммиграционная служба США не обсуждает ход депортации Бутиной.

18:13 25.10.2019 Готовятся документы о депортации.

18:13 25.10.2019 Родители Марии Бутиной летят из Сибири в Москву.

18:20 25.10.2019 Глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий (ЛДПР) надеется, что уже 26 октября Мария Бутина прилетит в Москву, и обещает ей дальнейшую поддержку, передает корреспондент ИА REGNUM. «Надеюсь, что уже завтра Маша благополучно прилетит в Москву, где ее будут встречать отец и близкие люди», — отметил Слуцкий. Читайте подробнее: Слуцкий обещает Бутиной дальнейшую поддержку

18:26 25.10.2019 В американских тюрьмах до сих продолжают оставаться российские граждане, в Госдуме призывают не опускать руки и добиваться их возвращения в Россию. «Длительные сроки отбывают, в частности, Константин Ярошенко,Виктор Бут, Роман Селезнев. Все они стали жертвами так называемого экстерриториального американского права и были осуждены с особым пристрастием», — напомнил глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий (ЛДПР). Читайте также: Слуцкий: Бутину отстояли, но в тюрьмах США есть еще граждане РФ

18:32 25.10.2019 Россия приветствует решение американского суда об освобождении Марии Бутиной из тюремного заключения, заявил 25 октября журналистам глава МИД РФ Сергей Лавров. «Мы рады тому, что наконец-то американское правосудие после очень долгих проволочек приняло решение, которого мы добивались», — сказал министр иностранных дел России.

18:55 25.10.2019 Сергей Лавров ИА REGNUM

19:10 25.10.2019 Родители освобождённой из американской тюрьмы Марии Бутиной будут встречать её в Москве, сообщает 25 октября издание «Комсомольская правда». По утверждению газеты, отец Марии Бутиной уже прилетел в российскую столицу из Барнаула.

19:30 25.10.2019 Так выглядела Мария Бутина в мае 2019 года, будучи в распределительном центре в штате Оклахома, когда ожидала своей очереди на перевод в федеральную тюрьму. Цитата из видео, которое опубликовала сестра Марии Бутиной.

20:11 25.10.2019 RT ведёт трансляцию от здания Иммиграционной полиции США, из которого должна выйти Мария Бутина.

20:16 25.10.2019 Если гражданка России Мария Бутина общается с нежелательными людьми — значит, виновата. Примерно такой логики придерживались американские спецслужбы. Девушка провела в заключении более года. Причём несколько первых месяцев её держали в одиночной камере.

20:35 25.10.2019 В комментариях к трансляции от здания Иммиграционной полиции США, из которого должна выйти Мария Бутина, очень надеются увидеть, как девушка выходит на свободу. «Свободу Бутиной!» — написал один из зрителей, увидев, как ко входу подъехал полицейский автомобиль.

20:41 25.10.2019 То, что происходит сейчас за тонированными дверями у здания Иммиграционной полиции США, пока не знает никто, но многие надеются, что отсюда сегодня должна выйти на свободу российская «шпионка» Мария Бутина. Цитата из трансляции RT

21:30 25.10.2019 Родители Бутиной говорят, что Мария очень хочет на Алтай. Бабушка по семейной традиции пообещала порадовать внучку любимым тортом «Наполеон», передают «Вести». Напомним, на малой родине она не была около трёх лет, с тех пор, как уехала учиться в Вашингтон.

21:55 25.10.2019 Слишком много предосторожностей американское правительство принимает. Она должна быть свободной, начиная с этого утра, отметил Роберт Дрисколл — адвокат осуждённой в США гражданки России Марии Бутиной, комментируя в эфире RT секретность вокруг её освобождения.

01:14 26.10.2019 Освобожденная из американской тюрьмы российская гражданка Мария Бутина села в самолет и готовится к вылету в Москву, сообщает РИА Новости. Сообщается, что Бутина вылетит рейсом Su-111, который приземлится в столичном аэропорту «Шереметьево» 26 октября в 12:15 по московскому времени. Отмечается, что российская гражданка сидит у окна в самом конце воздушного судна. Читайте также: Мария Бутина села в самолет и готовится вылететь в Москву

02:05 26.10.2019 Самолет авиарейса SU-111, на борту которого находится освобожденная из американской тюрьмы российская гражданка Мария Бутина, вылетел из Майями в Москву, свидетельствуют данный онлайн-табло «Аэрофлота». Согласно его данным, самолет вылетел на десять минут раньше запланированного. Прибытие рейса с Марией Бутиной ожидается в 11:39 по московскому времени. Самолет приземлится в столичном аэропорту «Шереметьево». Читайте подробнее: Самолет с Марией Бутиной вылетел в Москву

02:37 26.10.2019 Экипаж самолета Майями — Москва угостил освобожденную из американской тюрьмы российскую гражданку Марию Бутину тульским пряником, сообщает РИА Новости. «А меня уже пряником угостили», — заявила она. Также после взлета российскую гражданку перевели в бизнес-класс. Бутина поделилась и своими планами на будущее — она намерена отправиться в родной Барнаул 28 октября. Подробности в материале: Бутину перевели в бизнес-класс в самолете

02:52 26.10.2019 Всё больше политиков в США понимает абсурдность обвинений, которые были выдвинуты против Марии Бутиной, заявили 26 октября в посольстве России в Вашингтоне. Читайте также: Посольство России: в США осознают абсурдность дела Марии Бутиной

03:40 26.10.2019 В первую очередь после возвращение на Родину российская гражданка Мария Бутина, освобожденная из американской тюрьмы, намерена вернуться к семье. Об этом она рассказала на борту самолета Майями — Москва журналистам, сообщает РИА Новости. «Домой хочу… На сегодняшний день я просто хочу вернуться к своей семье и сказать спасибо всем, кто меня поддерживал», — поделилась она. Бутина подчеркнула, что первое, что она хочет сделать — это обнять своего отца, который встретит ее в столичном аэропорту «Шереметьево». Она добавила, что не справилась бы в заключении без поддержки, в том числе и со стороны неравнодушных граждан России. Подробности в материале: Бутина рассказала о планах на ближайшее будущее

04:07 26.10.2019 Самолет авиакомпании «Аэрофлот». (cc) Fedor Leukhin

05:04 26.10.2019 Министерство юстиции США начало проверку обстоятельств, при которых было возбуждено уголовное дело в отношении Марии Бутиной, на предмет возможных нарушений законодательства со стороны следствия, сообщил её адвокат Роберт Дрисколл. Об этом: Минюст США расследует обстоятельства возбуждения дела Марии Бутиной

12:11 26.10.2019 Пассажирский самолет авиакомпании «Аэрофлот», на борту которого находится российская гражданка Мария Бутина, приземлился в аэропорту «Шереметьево». Подробности в материале: Мария Бутина вернулась на Родину

13:01 26.10.2019 Мария Бутина: [[[quote-4]]]

13:16 26.10.2019 В декабре прошлого 2018 г. Бутина заключила сделку со следствием. Её приговорили к 18 месяцам тюрьмы. Мария должна была отбывать срок до 5 ноября, но затем его сократили на десять дней. 24 октября в Соединенных Штатах начали процесс ее депортации в Россию. Сегодня она вернулась домой.

13:46 26.10.2019 Мария Бутина не исключает, что предпримет юридические шаги для восстановления своей репутации. Об этом: Бутина не исключила, что предпримет действия по защите своей репутации

13:57 26.10.2019 Мария Бутина призналась, что не ожидала ареста, так как верила в верховенство права в США. Об этом: Бутина пояснила, почему она уже не считает США правовым государством

14:09 26.10.2019 «Частичное признание вины, на которое Мария была вынуждена пойти из-за суровых условий содержания и угрозы большого тюремного срока, не отменяет ее полной невиновности», — МИД РФ.

14:40 26.10.2019 Бутина назвала статьи, которые она читала во время тюремного заключения о себе в российских СМИ, «глотком свежего воздуха» Подробности в материале: Бутина отметила, что статьи о ней в российских СМИ были большой поддержкой