Москва, 3 ноября, 2019, 20:27 — ИА Регнум. Освобождённая из тюрьмы в США гражданка России Мария Бутина получила новый паспорт. Об этом написала она на странице в социальной сети «ВКонтакте».

Vk@butina_maria Паспорт

»Я — снова полноценный гражданин России, — написала Бутина, выложив фото документа. — Мне выдали новый паспорт».

По ее словам, сотрудники ФБР отобрали у нее и не вернули прежний российский внутренний паспорт.

Как передавало ИА REGNUM, пассажирский самолет, на борту которого находилась гражданка РФ Мария Бутина, приземлился в аэропорту «Шереметьево» 26 октября. Приговоренная в США к 18 месяцам тюрьмы женщина была депортирована на родину после отбытия заключения.

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