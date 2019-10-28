Москва, 28 октября, 2019, 12:55 — ИА Регнум. Преследования, которым в США подверглась российская гражданка Мария Бутина, объясняются «внутренними разборками», которые творились на момент ее ареста в американском обществе. Об этом 28 октября в эфире программы «Время покажет» на Первом канале рассказала сама Бутина.

(сс) TayebMEZAHDIA Свобода по-американски

«Во американском обществе происходили внутренние разборки, и им нужно было найти крайнего, и им нужно было найти внешнего врага», — сказала Бутина.

Кроме того, она рассказала, что, возможно, свою роль сыграло и то, что она отказалась отречься от своей Родины и не захотела забыть русский язык. По словам Бутиной, даже во время обучения в США ее одногруппники отказывались сидеть с ней рядом, так как она отказывалась проклинать Россию. Также Бутина рассказала, что американские правоохранительные органы, отвечая Бутиной о причинах ее содержания в местах заключения, объясняли это заботой о безопасности российской гражданки. Такую аргументацию Бутина назвала бредом и абсурдом.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее гражданка России Мария Бутина, освобожденная из американской тюрьмы, заявила, что Соединенные Штаты не являются правовым государством, По ее словам, раньше она была уверена в том, что в США не могут предъявить обвинения невиновному, но теперь раскаялась в своей наивности.