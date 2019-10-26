Москва, 26 октября, 2019, 14:40 — ИА Регнум. Статьи о ней в российских СМИ назвала большой поддержкой для неё освобождённая из тюрьмы в США российская гражданка Мария Бутина. Её слова приводит пресс-служба МИД России в своих официальных аккаунтах в социальных сетях.

Pavel Starikov Мария Бутина

Как пояснила Бутина, первые дни в американской тюрьме ей было особенно страшно. Но потом российские дипломаты стали приносить ей сводки о публикациях, связанных с ней, в российских СМИ.

Как сказала Бутина, все эти статьи послужили ей сильной поддержкой, которую она назвала «глоток свежего воздуха».

Напомним, гражданка России Мария Бутина была арестована в США и осуждена на 18 месяцев тюремного заключения с формулировкой за «сговор с целью работы на иностранное правительство». После отбытия заключения Бутина была депортирована в Россию.

Ранее ИА REGNUM сообщало, почему Бутина уже не считает США правовым государством.