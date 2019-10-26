Москва, 26 октября, 2019, 16:54 — ИА Регнум. Гражданам России, которые в настоящее время находятся в США, «следует беспокоиться». Об этом сообщила прилетевшая в РФ после отбытия наказания в американской тюрьме Мария Бутина в эфире телеканала RT.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Волчина

По ее словам, «если вы россиянин в США — вам следует беспокоиться», поэтому она в ближайшее время возвращаться в эту страну не планирует.

Как передавало ИА REGNUM, 26 октября в аэропорту «Шереметьево» приземлился пассажирский самолет авиакомпании «Аэрофлот», на борту которого находилась Мария Бутина. Гражданка РФ, приговоренная в США к 18 месяцам тюрьмы с формулировкой за «сговор с целью работы на иностранное правительство», была депортирована на родину после отбытия заключения.

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