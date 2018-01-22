Террористическая атака на отель в Кабуле
Казахстанец стал жертвой террористической атаки на гостиницу в Кабуле
В результате террористической атаки на гостиницу «Интерконтиненталь» в Кабуле погиб гражданин Казахстана, написал 22 января представитель МИД республики Ануар Жайнаков на своей странице в Facebook. Он выразил соболезнования родным и близким погибшего. По словам Жайнакова, представители министерства...
22 января 2018
Посольство Украины подтвердило гибель граждан страны в Кабуле
В посольстве Украины в Афганистане подтвердили гибель граждан страны в результате теракта в Кабуле. Об этом сообщил Чрезвычайный и полномочный посол Украины в Таджикистане и Афганистане Виктор Никитюк. По словам дипломата, семеро граждан Украины, погибших в результате нападения террористов на...
22 января 2018
Теракт в Кабуле: среди погибших граждан Украины – двое пилотов
В результате террористического акта в Кабуле (Афганистан) погибли два украинских пилота частной авиакомпании «Украинские Крылья», сообщает 22 января телеканал «Громадське ТВ». Отмечается, что информацию об этом подтвердили, а афганской авиакомпании Kam Air, которая нанимала украинских специалистов...
22 января 2018
Теракт в Кабуле: погибшие граждане Украины работали в авиакомпании Kam Air
Граждане Украины, погибшие в результате нападения боевиков на отель Intercontinental в Кабуле, работали в афганской авиакомпании. Об этом заявил чрезвычайный и полномочный посол Украины в Таджикистане и Афганистане Виктор Никитюк в эфире «112 Украина». «В Афганистане работает много украинских...
22 января 2018
Число жертв нападения на отель в Кабуле достигло 22 человек
По меньшей мере 22 человека погибли во время нападение террористов на роскошный отель в столице Афганистана Кабуле, сообщает 22 января Agence France-Presse. Террористический акт осуществили боевики движения «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Официальные лица Афганистана...
22 января 2018
Порошенко: В Кабуле погибли сотрудники украинской авиакомпании
Президент Украины Петр Порошенко на своей странице в соцсети Facebook выразил соболезнования семьям украинских граждан, погибших при террористической атаке на отель в Кабуле. «Шокирован трагическим известием из Афганистана, — написал Порошенко. — В результате террористического нападения на отель в...
21 января 2018
Жертвами атаки на отель в Кабуле стали 9 украинцев
В числе жертв атаки террористов на отель Intercontinental в Кабуле (Афганистан) — 9 граждан Украины, сообщила местная полиция. В результате атаки на отель также погибли четверо граждан Афганистана и по одному гражданину Германии, Казахстана и Греции. Национальность остальных жертв еще...
21 января 2018
Гражданин Украины погиб в результате атаки на отель в Кабуле
Гражданин Украины погиб в результате нападения боевиков на отель Intercontinental в Кабуле 20 января. Об этом сообщил официальный представитель департамента консульской службы МИД Украины Василий Кирилич на странице в соцсети Twitter. «В Кабуле в результате нападения террористов на гостиницу погиб...
21 января 2018
Движение «Талибан"* взяло на себя отвественность за нападение на отель
Экстремистское движение «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) взяло на себя ответственность за нападение на отель Intercontinental в Кабуле. Об этом сегодня, 21 января, сообщает TOLO News. Сообщается, что в атаке на отель участвовали пять боевиков. Напомним, 20 января группа...
21 января 2018
Антитеррористическая операция в Кабуле завершена
В Кабуле афганские силовики завершили антитеррористическую операцию по освобождению отеля Intercontinental от боевиков. Об этом сегодня, 21 января, сообщает пресс-служба министерства внутренних дел Афганистана. Сообщается, что в результате террористической атаки на отель Intercontinental в Кабуле...
21 января 2018
Атака на отель в Кабуле: погибли и пострадали свыше 30 человек
До 35 человек погибли и пострадали в результате нападения боевиков на отель «Интерконтиненталь» в столице Афганистана Кабуле. Об этом сообщает афганский телеканал 1TV, ссылаясь на источник в силовых структурах. Точное число жертв и раненых пока не известно. Одного из террористов сотрудникам органов...
21 января 2018
Боевики совершили нападение на отель в Кабуле
В Афганистане группа неизвестных совершила нападение на отель «Интерконтиненталь». Об этом сообщает ВВС со ссылкой на афганские власти. Инцидент произошел в субботу, 20 января, в Кабуле. По разным данным, в результате перестрелки погибли от 10 до 15 человек. Точное число жертв среди жильцов отеля...
20 января 2018