Кабул, 21 января, 2018, 20:20 — ИА Регнум. В числе жертв атаки террористов на отель Intercontinental в Кабуле (Афганистан) — 9 граждан Украины, сообщила местная полиция.

U.S. Army Афганские силовики

В результате атаки на отель также погибли четверо граждан Афганистана и по одному гражданину Германии, Казахстана и Греции. Национальность остальных жертв еще устанавливается.

Как сообщало ИА REGNUM, 20 января террористы ворвались в здание отеля и открыли огонь по постояльцам.

Всего погибли 43 человека, среди них — 14 иностранцев.

В гостинице в момент нападения проходила конференция, в которой участвовали иностранные гости и представители властей Афганистана.

Ответственность за нападение взял на себя «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ).