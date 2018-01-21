Жертвами атаки на отель в Кабуле стали 9 украинцев
Кабул, 21 января, 2018, 20:20 — ИА Регнум. В числе жертв атаки террористов на отель Intercontinental в Кабуле (Афганистан) — 9 граждан Украины, сообщила местная полиция.
U.S. Army
Афганские силовики
В результате атаки на отель также погибли четверо граждан Афганистана и по одному гражданину Германии, Казахстана и Греции. Национальность остальных жертв еще устанавливается.
Как сообщало ИА REGNUM, 20 января террористы ворвались в здание отеля и открыли огонь по постояльцам.
Всего погибли 43 человека, среди них — 14 иностранцев.
В гостинице в момент нападения проходила конференция, в которой участвовали иностранные гости и представители властей Афганистана.
Ответственность за нападение взял на себя «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ).