* «Талибан" — запрещённая в России организация

Кабул, 21 января, 2018, 13:43 — ИА Регнум. Экстремистское движение «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) взяло на себя ответственность за нападение на отель Intercontinental в Кабуле. Об этом сегодня, 21 января, сообщает TOLO News.

bluuurgh Талибы (члены запрещенной в России организации)

Сообщается, что в атаке на отель участвовали пять боевиков.

Напомним, 20 января группа боевиков атаковала отель Intercontinental в центре Кабула. В этот момент в отеле проходили две свадьбы и конференция по информационным технологиям, в которой участвовали специалисты из разных регионов Афганистана. Также известно, что отель Intercontinental популярен у иностранцев, останавливающихся в Кабуле.

Ворвавшиеся в отель боевики открыли огонь по постояльцам и работникам. а также взяли некоторых из них в заложники.

Афганские силы безопасности провели антитеррористическую операцию, подробности которой не сообщаются. К настоящему моменту все заложники освобождены. Афганские силы безопасности сообщают, что в результате нападения погибли пять человек, в том числе один иностранный гражданин, ранено шесть человек, среди них трое военных.