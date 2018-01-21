Кабул, 21 января, 2018, 17:26 — ИА Регнум. Гражданин Украины погиб в результате нападения боевиков на отель Intercontinental в Кабуле 20 января. Об этом сообщил официальный представитель департамента консульской службы МИД Украины Василий Кирилич на странице в соцсети Twitter.

Casimiri Отель InterContinental в Кабуле

«В Кабуле в результате нападения террористов на гостиницу погиб гражданин Украины, — написал Кирилич. — Консул Украины вылетает в Кабул».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 20 января 2018 г. группа боевиков совершила нападение на отель Intercontinental в центре Кабула. Ворвавшиеся в отель злоумышленники открыли огонь по постояльцам и работникам, а также взяли некоторых из них в заложники.

Афганские силы безопасности провели антитеррористическую операцию, подробности которой не сообщаются. По последним данным, в результате нападения погибли 5 человек, еще шестеро пострадали.

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