Кабул, 21 января, 2018, 12:06 — ИА Регнум. В Кабуле афганские силовики завершили антитеррористическую операцию по освобождению отеля Intercontinental от боевиков. Об этом сегодня, 21 января, сообщает пресс-служба министерства внутренних дел Афганистана.

7News.kz Терракт в Афганистане

Сообщается, что в результате террористической атаки на отель Intercontinental в Кабуле были убиты пять человек, в том числе один иностранный гражданин, ранено шесть человек, среди них трое военных.

Напомним, 20 января в 21:30 по местному времени группа боевиков ворвалась в отель Intercontinental в Кабуле, в котором в тот момент проходили две свадьбы и конференция, посвященная информационным технологиям.

Нападавшие открыли огонь по посетителям, а также взяли в заложники постояльцев и персонал отеля.