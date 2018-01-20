Кабул, 21 января, 2018, 01:20 — ИА Регнум. До 35 человек погибли и пострадали в результате нападения боевиков на отель «Интерконтиненталь» в столице Афганистана Кабуле. Об этом сообщает афганский телеканал 1TV, ссылаясь на источник в силовых структурах.

Staff Sgt. Michael Bracken Афганская национальная полиция

Точное число жертв и раненых пока не известно. Одного из террористов сотрудникам органов безопасности удалось ликвидировать в ходе перестрелки. Сообщается, что второй этаж здания охвачен огнем.

Телеканал Tolo News сообщил о четверых нападавших, трое оставшихся в живых боевиков находятся в здании. Вокруг отеля выставлено оцепление. По меньшей мере на одном из боевиков — пояс со взрывчаткой.

Очевидцы рассказали, что слышали в отеле два взрыва. Из здания удалось вывести нескольких постояльцев и работников. К какой именно группировке принадлежат боевики, пока неизвестно.

Как сообщало ИА REGNUM, 20 января боевики ворвались в отель «Интерконтиненталь» в Кабуле, открыли огонь по постояльцам и подожгли кухню. Сообщалось, что погибли от 10 до 15 человек.

В отеле «Интерконтиненталь» останавливаются высокопоставленные иностранцы, здесь же проходят пресс-конференции с участием официальных лиц из других стран. В июне 2011 года гостиница уже подвергалась атаке террористов. Тогда погибли 12 человек, а все девять нападавших были ликвидированы в ходе спецоперации.