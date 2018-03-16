Кончина Олега Табакова
В Москве проводили в последний путь Олега Табакова: фоторепортаж
В Москве завершилась церемония прощания с народным артистом СССР, актёром и режиссёром театра и кино, руководителем МХТ им. А. П. Чехова Олегом Табаковым. Несколько сотен человек пришли в этот день проститься с великим актёром и отдать дань уважения его таланту. В панихиде приняли участие известные...
16 марта 2018
В Москве прощаются с Олегом Табаковым: фоторепортаж
В Москве проходит церемония прощания с народным артистом СССР, актёром и режиссёром театра и кино, руководителем МХТ им. А. П. Чехова и основателем театра «Табакерка» Олегом Табаковым. Родные, друзья и коллеги мастера с раннего утра заняли очередь в МХТ им. Чехова, чтобы проводить великого артиста...
15 марта 2018
Марк Захаров: Трудно найти такого человека, как Табаков
Найти замену Олегу Табакову на посту художественного руководителя МХТ им. Чехова будет очень трудно, сообщил режиссер Марк Захаров в интервью радиостанции «Говорит Москва». Захаров заявил, что теперь, когда Табаков ушел из жизни, было бы лучше, если бы МХТ возглавил режиссер. «Не успешный или...
13 марта 2018
Названа дата прощания с народным артистом СССР Олегом Табаковым
Церемония прощания с народным артистом СССР Олегом Табаковым, скончавшимся сегодня в Москве, состоится в четверг, 15 марта, в МХТ имени Чехова, сообщил журналистам замминистра культуры России Александр Журавский. Агентство «Москва» со ссылкой на источник в столичном правительстве сообщает, что Олег...
12 марта 2018
Жириновский рассказал, как не сыграл роль в спектакле Табакова
Лидер ЛДПР Владимир Жириновский рассказал о том, как не сыграл роль в спектакле Олега Табакова. Народный артист СССР Олег Табаков скончался в Москве на 83-м году жизни «Мы были знакомы с Олегом Павловичем. Я даже хотел сыграть в одном из его спектаклей с символической ролью, сказать «Кушать...
12 марта 2018
Символ эпохи и целого поколения – Александр Хинштейн о Табакове
Люди, подобные Олегу Табакову — это та связующая нить, которая соединяет между собой разрозненные народы, считает советник главы Росгвардии Александр Хинштейн. Об этом он заявил 12 марта в эфире передачи «Время покажет» на Первом канале. «Любой великий художник работает не на сиюминутный результат...
12 марта 2018
Володин: Табаков никогда не забывал свою малую родину
Спикер Госдумы Вячеслав Володин выразил соболезнования родным, близким и всем поклонникам таланта Олега Табакова. Народный артист СССР Олег Табаков скончался в Москве на 83-м году жизни после продолжительной болезни. «От имени депутатов Государственной думы и от себя лично выражаю глубокие...
12 марта 2018
Роли Олега Табакова «навсегда покорили сердца»
В Госдуме выражают соболезнования родным и близким Олега Табакова, его уход тяжелейшая, невосполнимая утрата для всех. На 83-м году жизни умер советский и российский актёр и режиссёр театра и кино, народный артист СССР Олег Табаков. Высочайший уровень актерского мастерства, выдающиеся личностные и...
12 марта 2018
Умер народный артист СССР Олег Табаков
В Москве в возрасте 82 лет умер российский и советский актер театра и кино, народный артист СССР Олег Табаков. Олег Табаков тяжело заболел и был госпитализирован 27 ноября 2017 года. Ранее сообщалось, что Олега Табакова врачи периодически вводили в состояние медикаментозной искусственной комы для...
12 марта 2018
Олега Табакова периодически вводят для отдыха в искусственную кому
Народного артиста СССР Олега Табакова врачи периодически вводят в состояние медикаментозной искусственной комы для снятия нагрузки с внутренних органов, сообщает 25 января телеканал РЕН ТВ. Уже два месяца художественный руководитель МХТ им. Чехова Олег Павлович Табаков находится под наблюдением...
25 января 2018
Табаков все еще находится в больнице
Изменения в состоянии здоровья народного артиста СССР, художественного руководителя МХТ имени Чехова и «Табакерки» Олега Табакова нет. Он все еще остается в больнице, сообщила 24 января сотрудница Первой градской больницы имени Пирогова. «Да, находится, больше ничего не можем сообщить», — цитирует...
24 января 2018
Олегу Табакову стало лучше
Народный артист СССР Олег Табаков чувствует себя лучше, но остается под постоянным присмотром врачей. Об этом сообщил 5 января заммэра Москвы по социальным вопросам, заслуженный врач РФ Леонид Печатников в интервью ТАСС. «Сегодняшнее состояние Олега Павловича значительно лучше, чем при...
5 января 2018
Олег Табаков потерял память после выхода из искусственной комы
Народный артист СССР Олег Табаков пришёл в сознание после того, как врачи ввели его в состояние искусственной комы, передаёт 27 декабря телеканал «Рен ТВ». Как сообщается, в настоящее время актёр находится в сознании, однако практически никого вокруг не узнает. Напомним, 82-летний Олег Табаков был...
27 декабря 2017
Олега Табакова ввели в искусственную кому
Народный артист СССР Олег Табаков введен в состояние искусственной комы, сообщил 27 декабря телеканал РЕН ТВ. Сообщается, что состояние медикаментозной седации было назначено актеру для снятия нагрузки с внутренних органов. В настоящее время состояние художественного руководителя МХТ имени Чехова...
27 декабря 2017
СМИ: Олег Табаков — в реанимации
Состояние здоровья художественного руководителя МХТ им. Чехова Олега Табакова резко ухудшилось. Из обычной палаты он был переведен в реанимацию, передает 25 декабря «Пятый канал». «Олег Табаков по-прежнему в реанимации в стабильно тяжелом состоянии», — говорится в сообщении. По имеющимся данным...
25 декабря 2017
В МХТ имени Чехова сообщили об улучшении состояния Олега Табакова
Народный артист СССР Олег Табаков, который был госпитализирован в конце ноября пошёл на поправку, его состояние стабилизировалось. Об этом 13 декабря сообщает «Комсомольская правда» со ссылкой на МХТ имени А.П. Чехова, которым руководит артист. Ранее у Олега Табакова была диагностирована сложная...
13 декабря 2017
СМИ: Олегу Табакову сделали экстренную операцию
Народный артист СССР Олег Табаков перенес хирургическую операцию, сделанную в экстренном порядке, сообщает 29 ноября «Пятый канал». Напомним, Олег Табаков был доставлен 27 ноября в реанимационное отделение Первой градской больницы в Москве. Ранее пресс-служба возглавляемого им театра сообщала, что...
29 ноября 2017
МХТ имени Чехова отменил три спектакля с участием Олега Табакова
Московский художественный театр имени А.П.Чехова сообщил об отмене трёх запланированных на декабрь спектаклей с участием художественного руководителя театра Олега Табакова. «Спектакли «Дракон» (5 и 12 декабря) и «Юбилей ювелира» (7 декабря) отменяются… Театр приносит свои извинения за доставленные...
28 ноября 2017
Состояние народного артиста Олега Табакова резко ухудшилось
Состояние художественного руководителя МХТ имени А.П.Чехова, актера Олега Табакова резко ухудшилось, сообщает РЕН ТВ. По данным телеканала, артист подключен к искусственной вентиляции легких, он находится в реанимации. Рядом с ним — члены его семьи. Врачи оценивают состояние Табакова как крайне...
28 ноября 2017
СМИ: У Табакова диагностирован сепсис
У народного артиста СССР Олега Табакова, попавшего 27 ноября в отделение реанимации клинической больницы №1 имени Пирогова в Москве, диагностирован сепсис (заражение крови возбудителями инфекции). Об этом сообщает РЕН ТВ. По данным телеканала, врачи проводят обследования и выясняют точную причину...
28 ноября 2017